Ларрі, посунься! Ріші Сунак поселив на Даунінг-стріт улюбленого лабрадора

Нова з'явилася у сім'ї прем'єр-міністра Великобританії у червні минулого року і стала улюбленицею.

Related video

Новий прем'єр-міністр Великобританії оселився на Даунінг-стріт разом із дружиною, дочками та улюбленим лабрадором на прізвисько Нова, який живе в сім'ї з минулого року. На своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька фото з улюбленцем.

Пост політика присвячений Poppy Appeal ("червоний мак"), щорічній благодійній кампанії на користь ветеранів воєн. Маки-бутоньєрки волонтери продають за символічні гроші — від одного фунта до суми, хто скільки може. Щороку в одній тільки Великій Британії збирають близько 40 мільйонів фунтів, які потім йдуть на допомогу ветеранам бойових дій і чинним військовим.

Цього року до резиденції глави уряду прийшли школярі, які вручили йому та його дружині червоні маки.

"Немає більшої жертви, ніж жертва тих, хто віддає своє життя на службі своїй країні. Тому під час #PoppyAppeal цього року, будь ласка, зробіть щедрі пожертвування на честь наших ветеранів — минулих та сьогодення — і тих, хто продовжує захищати нас сьогодні", — написав він, а також зробив пожертву, показавши приклад іншим.

На відео, опублікованому Королівським Британським легіоном, видно, що Нову вела на повідку дружина Ріші Сунака Акшата Мурті. Собака леститься до нього і отримує частування.

За інформацією The Mirror, Нова — рудий лабрадор, про появу якого Сунак написав ще у червні минулого року. Тоді політик працював канцлером казначейства та жив на Даунінг-стріт, 11.

Спочатку сім'я не планувала заводити домашню тварину, але коли дочки Сунака, Анушка і Крішна, познайомилися з собакою Бориса Джонсона на прізвисько Діллін, вони буквально благали батька подарувати їм цуценя, і зрештою той поступився проханням дітей. Незабаром він сам прив'язався до Нови.

Відомо, що собака любить їсти смажене курча та спати в кабінеті свого господаря на червоній коробці з документами. Вона іноді миготить у його Instagram. В одному з повідомлень у жовтні 2021 року пес спав на синьому дивані поряд із господарем, поки той читав бюджетні звіти за місяць.

"Завтрашній огляд бюджету та видатків забезпечить сильнішу економіку для британського народу. Сподіваюся, ви знайдете його захопливішим, ніж Нова", — підписав Сунак знімок.

Щодо кота Ларрі, який живе в резиденції британських прем'єрів уже 11 років і лише за останній рік зустрічає третього главу уряду після Бориса Джонсона та Ліз Трасс, то він нікуди не подінеться.

Біло-сірий кіт обраний співробітниками Даунінг-стріт у притулку для собак та кішок Баттерсі у 2011 році. Ларрі став першим котом, який отримав звання головного мишолова, і його регулярно можна побачити прем'єр-міністра, який ганяється за мишами або лисицями біля будинку.

Він також має власний неофіційний аккаунт у твіттері, де публікуються іронічні твіти про поточний стан британської політики.

Нагадаємо, Ларрі прогнав непроханого гостя з Даунінг-стріт.