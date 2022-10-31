Работники круизных лайнеров рассказали о секретных местах на борту, куда нет доступа пассажирам

На огромных кораблях есть места, куда пассажиры не заходят: например это магазин для персонала и морг.

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Работник круизного лайнера Royal Caribbean откровенно рассказал о секретах огромного корабля, который представляет собой фактически плавучий отель. И хоть пассажирам доступен весь спектр развлечений, есть места на борту, куда им доступа нет. Об этом пишет Daily Mail.

Брайан Джеймс проработал на борту Royal Caribbean 223 дня.

По его словам, под палубой есть секретный магазин только для членов экипажа.

"Там мы можем купить почти все, что нам нужно — закуски, туалетные принадлежности, моющие средства. Это важно, потому что было время, когда экипаж не выпускали с корабля восемь месяцев подряд", — рассказал Брайан.

[ + – ] Тайный магазин для персонала на круизном лайнере Фото: Скриншот [ + – ] Тайный магазин для персонала на круизном лайнере Фото: Скриншот

Он отметил, что ассортимент пополняется довольно часто и экипаж сравнивает эти дни с "рождественским утром". Цены в магазине "умеренные", но товары стоят примерно на 30 процентов дороже, чем обычно, из-за зарубежных налогов.

Еще в одном видео, опубликованном в TikTok, Брайан рассказал еще об одном месте, где гости могут приобрести аналогичные товары для себя.

"Итак, вы видели потайной магазин, где персонал может покупать вещи, но есть также потайной магазин, где гости могут что-то покупать — и я говорю, что это секрет, потому что его очень трудно найти", — сказал он в клипе.

Брайан сказал, что находился на борту более шести недель, прежде чем понял, где находится "магазин".

Оказалось, что речь идет о торговых автоматах, на 16-1 палубе, где продается все, что угодно: зубная паста, зубные щетки, солнцезащитный крем. Даже карты покемонов.

Впрочем, в комментариях работник другого круизного лайнера отметил, что у них на борту ничего подобного нет.

[ + – ] Круизные лайнеры таят в себе много секретов Фото: Скриншот

Ранее австралийка Лорен, которая работала на круизном лайнере более года, рассказывала о других тайных помещениях, которые обнаружила на борту.

На круизных лайнерах есть множество роскошных развлекательных заведений, бассейнов, ресторанов, театров, казино и баров.

Но на борту также имеется морг и тюрьма.

"Когда мы работали на круизном лайнере, мы действительно видели, как из морга вывозили мертвое тело, очевидно, у них было прикрытие, но это само по себе настолько жутко, что я больше не хотела работать на лайнере", — рассказала Лорен.

И морг, и тюрьма находятся на нижних палубах корабля вдали от пассажиров.

[ + – ] Нижние палубы круизных лайнеров не отличаются роскошью Фото: Скриншот

Еще один работник лайнера рассказывал о баре для экипажа, где персонал расслабляется после работы с очень умеренными ценами на напитки.

А также о романах на борту. Секс среди персонала обычное дело, а вот за роман с пассажиром могут уволить.

"Экипажу спать с пассажирами строго запрещено. Я работал на круизных лайнерах в течение трех лет, и трое друзей были отправлены домой из-за этого", — рассказывал еще один работник. Но по его словам, это все равно происходит.