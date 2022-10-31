Працівники круїзних лайнерів розповіли про секретні місця на борту, куди немає доступу пасажирам

На величезних кораблях є місця, куди пасажири не заходять: наприклад, це магазин для персоналу та морг.

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Працівник круїзного лайнера Royal Caribbean відверто розповів про секрети величезного корабля, який є фактично плавучим готелем. І хоч пасажирам доступний весь спектр розваг, є місця на борту, куди їм доступу нема. Про це пише Daily Mail.

Браян Джеймс пропрацював на борту Royal Caribbean 223 дні.

За його словами, під палубою є секретний магазин лише для членів екіпажу.

"Там ми можемо купити майже все, що нам потрібно — закуски, туалетне приладдя, мильні засоби. Це важливо, тому що був час, коли екіпаж не випускали з корабля вісім місяців поспіль", — розповів Браян.

[ + – ] Таємний магазин для персоналу на круїзному лайнері Фото: Скриншот [ + – ] Таємний магазин для персоналу на круїзному лайнері Фото: Скриншот

Він зазначив, що асортимент поповнюється досить часто і екіпаж порівнює ці дні з "різдвяним ранком". Ціни в магазині "помірні", але товари коштують приблизно на 30 відсотків дорожче, ніж зазвичай, через закордонні податки.

Ще в одному відео, опублікованому в TikTok, Браян розповів про ще одне місце, де гості можуть придбати аналогічні товари для себе.

"Отже, ви бачили таємний магазин, де персонал може купувати речі, але є також потайний магазин, де гості можуть щось купувати — і я говорю, що це секрет, тому що його дуже важко знайти", — сказав він у кліпі.

Браян сказав, що перебував на борту понад шість тижнів, перш ніж зрозумів, де знаходиться "магазин".

Виявилося, що йдеться про торгові автомати, на 16-1 палубі, де продається все, що завгодно: зубна паста, зубні щітки, сонцезахисний крем. Навіть карти покемонів.

Втім, у коментарях працівник іншого круїзного лайнера наголосив, що у них на борту нічого такого немає.

[ + – ] Круїзні лайнери таять у собі багато секретів Фото: Скриншот

Раніше австралійка Лорен, яка працювала на круїзному лайнері понад рік, розповідала про інші таємні приміщення, які виявила на борту.

На круїзних лайнерах є безліч розкішних розважальних закладів, басейнів, ресторанів, театрів, казино та барів.

Але на борту також є морг та в'язниця.

"Коли ми працювали на круїзному лайнері, ми справді бачили, як із моргу вивозили мертве тіло, очевидно, у них було прикриття, але це саме по собі настільки моторошно, що я більше не хотіла працювати на лайнері", — розповіла Лорен.

І морг, і в'язниця знаходяться на нижніх палубах корабля далеко від пасажирів.

[ + – ] Нижні палуби круїзних лайнерів не відрізняються розкішшю Фото: Скриншот

Ще один працівник лайнера розповідав про бар для екіпажу, де персонал розслаблюється після роботи з дуже помірними цінами на напої.

А також про романи на борту. Секс серед персоналу звичайна справа, а от за роман із пасажиром можуть звільнити.

"Екіпажу спати з пасажирами суворо заборонено. Я працював на круїзних лайнерах протягом трьох років, і трьох друзів відправили додому через це", — розповідав ще один працівник. Але, за його словами, це все одно відбувається.