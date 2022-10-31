Редактор журнала Vogue вышла замуж за сына британского лорда на готической свадьбе

Избранником Тиш Вайншток стал модный редактор Том Гиннесс, внук скандальной леди Дианы Митфорд, жена британского фашиста сэра Освальда Мосли.

Related video

Тиш Вайншток, редактор красоты в журнале Vogue, устроила готическую свадьбу в знаменитом замке Бельвуар, резиденции герцога Ратленда. Ее избранником стал редактор Том Гиннесс, сын лорда Мойна. Об этом пишет Daily Mail.

На главное светское событие этого месяца были приглашены такие представители модной индустрии, как Кейт Мосс, Джордан Барретт и Адвоа Абоа, а сторону аристократии и богатства представляли Сабрина и Айви Гетти, греческая принцесса Олимпия и модный блогер Камилла Шарьер.

[ + – ] Сабрина Гетти на свадьбе Тиш Вайншток и Тома Гиннесса

Свадьбу устроили в готическом стиле. Так что стены замка подсветили красным светом, а невеста выбрала кружевное платье и старинную кружевную вуаль.

[ + – ] Свадьба Тиш Вайншток и Тома Гиннесса

Впрочем, потом она еще несколько раз меняла наряды, а из церкви молодожены ехали на свадебный ужин в викторианском экипаже.

Тиш Вайншток – известный редактор красоты и писательница, закончившая Оксфорд. Но ее избранник, Том Гиннесс, происходит из скандальной британской семьи.

Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty

Его бабушка Диана, одна из сестер Митфорд, после развода с первым мужем Брайаном Гиннессом, бароном Мойна, вышла замуж за печально известного сэра Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов. Диана была знаменитой красавицей и светской львицей, завсегдатаем модных вечеринок и известной писательницей.

Она и ее сестра Юнити увлеклись идеями национал-социализма и переехали в Германию. Юнити, по слухам, стала любовницей Адольфа Гитлера. Но когда Великобритания объявила войну Германии в 1939 году, Юнити пыталась застрелиться из пистолета, подаренного диктатором. Она выжила, но скончалась в 1948 году, так как пулю так и не смогли достать.

А Диана Митфорд вышла замуж за Мосли на тайной церемонии в гостиной Геббельса. Единственным гостем был Адольф Гитлер, подаривший молодоженам свою фотографию в серебряной рамке.

После Диана и Освальд вернулись в Великобританию и отсидели срок в тюрьме Холлоуэй, откуда их освободили в 1943 году, что вызвало негодование общественности.

Диана впоследствии стала известным литератором и редактором. Шокировала современников заявлениями о том, что "Гитлер был милым". Скончалась в 2003 году.

Напомним, ранее свадьбу отпраздновал еще один известный представитель британской аристократии — лорд Гарри Далмени, 54-летний глава аукционного дома Sotheby's.