Редакторка журналу Vogue вийшла заміж за сина британського лорда

Обранцем Тіш Вайншток став модний редактор Том Гіннесс, онук скандальної леді Діани Мітфорд, дружини британського фашиста сера Освальда Мослі.

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Тіш Вайншток, редакторка краси в журналі Vogue, влаштувала готичне весілля в знаменитому замку Бельвуар, резиденції герцога Ратленда. Її обранцем став редактор Том Гіннес, син лорда Мойна. Про це пише Daily Mail.

На головну світську подію цього місяця запросили таких представників модної індустрії як Кейт Мосс, Джордана Барретта й Адвоа Абоа, а бік аристократії та багатства представляли Сабріна й Айві Гетті, грецька принцеса Олімпія та модна блогерка Камілла Шар'єр.

[ + – ] Сабріна Гетті на весіллі Тіш Вайншток і Тома Гіннеса

Весілля влаштували в готичному стилі. Тож стіни замку підсвітили червоним світлом, а наречена обрала мереживну сукню та старовинну мереживну вуаль.

[ + – ] Весілля Тіш Вайншток і Тома Гіннеса

Утім, потім вона ще кілька разів міняла вбрання, а з церкви молодята їхали на весільну вечерю у вікторіанському екіпажі.

Тіш Вайншток — відомий редакторка краси та письменниця, яка закінчила Оксфорд. Але її обранець, Том Гіннес, походить зі скандальної британської родини.

Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty Фото: Instagram Sabine Getty

Його бабуся Діана, одна із сестер Мітфорд, після розлучення з першим чоловіком Браяном Гіннесом, бароном Мойном, вийшла заміж за сумнозвісного сера Освальда Мослі, засновника Британського союзу фашистів. Діана була знаменитою красунею та світською левицею, завсідницею модних вечірок і відомою письменницею.

Вона та її сестра Юніті захопилися ідеями націонал-соціалізму та переїхали в Німеччину. Юніті, за чутками, стала коханкою Адольфа Гітлера. Але коли Великобританія оголосила війну Німеччині 1939 року, Юніті намагалася застрелитися з пістолета, подарованого диктатором. Вона вижила, але померла 1948 року, оскільки кулю так і не змогли дістати.

А Діана Мітфорд вийшла заміж за Мослі на таємній церемонії у вітальні Геббельса. Єдиним гостем був Адольф Гітлер, який подарував молодятам свою фотографію в срібній рамці.

Потім Діана й Освальд повернулися у Великобританію та відсиділи термін у в'язниці Голловей, звідки їх звільнили в 1943 році, що викликало обурення громадськості.

Діана згодом стала відомою літераторкою та редакторкою. Шокувала сучасників заявами про те, що "Гітлер був милим". Померла 2003 року.

Нагадаємо, раніше весілля відсвяткував ще один відомий представник британської аристократії — лорд Гаррі Далмені, 54-річний голова аукціонного дому Sotheby's.