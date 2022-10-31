Среди погибших в давке в Сеуле оказался известный актер и звезда телешоу

Во время празднования Хэллоуина в центральном районе Итэвон скончались 154 человек, среди них актер и восходящая звезда K-pop Ли Джи Хан.

Related video

Звезда K-pop и актер Ли Джи Хан стал одной из 154 жертв, погибших во время давки в центре Сеула в ночь на 30 октября. Смерть 24-летнего артиста подтвердили в местном продюсерском центре 935 Entertainment, пишет Billboard.

Ли Джи Хан снимался в дораме "Сегодня был еще один день Намхена", а также участвовал в реалити-шоу Produce 101, в котором 101 участник борется за место в K-pop группе.

[ + – ] Ли Джи Хан был звездой дорамы "Сегодня был еще один день Намхена" Фото: Скриншот

"Актер Ли Джи Хан, который является частью нашей семьи, покинул нас и стал звездой на небе. Мы запомним Ли всегда улыбающимся и невероятно добрым. Он был светлым и чистым человеком. Не можем поверить в то, что его больше нет", — сказали в агентстве.

Ли Джи Хан был в числе 154 погибших в ужасной давке в центральном районе Итэвон в Сеуле, которая произошла в ночь на 30 октября.

[ + – ] Люди собрались в центре Сеула на празднование Хэллоуина

Более ста тысяч человек устроили вечеринку на улице празднуя и Хэллоуин и снятие коронавирусных ограничений.

Трагедия произошла, когда в какой-то момент люди скопились на узких извилистых улочках и просто не смогли выбраться из толпы.

[ + – ] Люди не смогли выбраться из давки в районе Итэвон в Сеуле Фото: Скриншот

Власти обвиняют в плохом контроле над массой людей, которые праздновали Хэллоуин на улицах. В полиции сообщили, что они отправили на улицы 137 офицеров, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Но свидетели сказали, что правоохранители были сосредоточены на борьбе с употреблением наркотиков, а не на сдерживании толпы на маленьких извилистых улочках.

Жертвами давки стали в основном подростки и молодые люди в возрасте около 20 лет. Среди 154 погибших – 26 иностранцев, в том числе граждане РФ, Ирана, Китая, Узбекистана, Норвегии и Японии.

[ + – ] Тела погибших в Сеуле Фото: Скриншот

Большинство погибших были идентифицированы в воскресенье, а министерство образования подтвердило в понедельник, что среди жертв были по меньшей мере шесть подростков.

По словам официальных лиц, число жертв может возрасти, по крайней мере, 33 человека находятся в критическом состоянии.

В стране началась неделя национального траура. Флаги были приспущены, все развлекательные мероприятия – отменены.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что власти Сеула получили более 350 заявлений о пропавших без вести гражданах, которые присутствовали в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина.