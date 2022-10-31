Серед загиблих у тисняві в Сеулі виявився відомий актор і зірка телешоу

Під час святкування Геловіну в центральному районі Ітевон померли 154 особи, серед них актор і висхідна зірка K-pop Лі Джи Хан.

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Зірка K-pop і актор Лі Джи Хан став однією зі 154 жертв, які загинули під час тисняви в центрі Сеула в ніч проти 30 жовтня. Смерть 24-річного артиста підтвердили в місцевому продюсерському центрі 935 Entertainment, пише Billboard.

Лі Джи Хан знімався в дорамі "Сьогодні був ще один день Намхьона", а також брав участь у реаліті-шоу Produce 101, у якому 101 учасник бореться за місце в K-pop групі.

[ + – ] Лі Джи Хан був зіркою дорами "Сьогодні був ще один день Намхьона" Фото: Скриншот

"Актор Лі Джи Хан, який є частиною нашої родини, залишив нас і став зіркою на небі. Ми запам'ятаємо Лі завжди усміхненим і неймовірно добрим. Він був світлою та чистою людиною. Не можемо повірити в те, що його більше немає", — сказали в агенції.

Лі Джи Хан був серед 154 загиблих у жахливій тисняві в центральному районі Ітевон у Сеулі, яка сталася в ніч проти 30 жовтня.

[ + – ] Люди зібралися в центрі Сеула на святкування Геловіну

Понад сто тисяч людей влаштували вечірку на вулиці, святкуючи Геловін і зняття коронавірусних обмежень.

Трагедія сталася, коли в якийсь момент люди скупчилися на вузьких звивистих вуличках і просто не змогли вибратися з натовпу.

[ + – ] Люди не змогли вибратися з тисняви в районі Ітевон у Сеулі Фото: Скриншот

Владу звинувачують у поганому контролі над масою людей, які святкували Геловін на вулицях. У поліції повідомили, що вони відправили на вулиці 137 офіцерів, що значно більше, ніж у попередні роки. Але свідки сказали, що правоохоронці зосереджувалися на боротьбі з вживанням наркотиків, а не на стримуванні натовпу на маленьких звивистих вуличках.

Жертвами тисняви стали в основному підлітки та молоді люди віком близько 20 років. Серед 154 загиблих — 26 іноземців, у тому числі громадяни РФ, Ірану, Китаю, Узбекистану, Норвегії та Японії.

[ + – ] Тіла загиблих у Сеулі Фото: Скриншот

Більшість загиблих були ідентифіковані в неділю, а міністерство освіти підтвердило в понеділок, що серед жертв було щонайменше шість підлітків.

За словами офіційних осіб, кількість жертв може зрости, принаймні 33 особи перебувають у критичному стані.

У країні розпочався тиждень національної жалоби. Прапори були приспущені, всі розважальні заходи скасовано.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що влада Сеула отримала більше 350 заяв про зниклих безвісти громадян, які були присутні в районі Ітевон під час святкування Геловіну.