1 ноября 2022 года: пророка Иоиля - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя после заката солнца ходить в гости
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает пророка Иоиля. Также сегодня чествуют мученика Садока, епископа Персидского. В народе отмечали Иванов день, провожали осень и встречали зиму.
В мире отмечают день вегана и день рождения Европейского союза.
Что нельзя делать 1 ноября?
► ходить в гости после заката солнца
Народные поверья и приметы:
► святой Садок — избавитель от напрасной (без покаяния и исповеди, нелепой) смерти
► путь груден — коню запряженному труден. И потому давали конюхи в этот день коням отдохнуть
► конюхам отдых, коням — роздых
Родились сегодня:
1863 — Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company
День ангела празднуют:
Иван, Клеопатра, Леонтий и Феликс
А также в этот день:
1512 — впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело
1520 — открыт Магелланов пролив
1604 — трагедия Уильяма Шекспира "Отелло" впервые была представлена в лондонском Уайтхолле
1611 — романтическая комедия Уильяма Шекспира "Буря" впервые была представлена в Уайтхолле
1800 — Джон Адамс стал первым из президентов США, кто стал проживать в Исполнительном особняке (позднее переименованном в Белый дом)
1896 — в журнале "National Geographic" впервые появляется картинка, показывающая обнаженную грудь женщины
1897 — студенты Туринского университета основали футбольный клуб "Ювентус"