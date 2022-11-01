1 ноября 2022 года: пророка Иоиля - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя после заката солнца ходить в гости

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает пророка Иоиля. Также сегодня чествуют мученика Садока, епископа Персидского. В народе отмечали Иванов день, провожали осень и встречали зиму.

В мире отмечают день вегана и день рождения Европейского союза.

Что нельзя делать 1 ноября?

► ходить в гости после заката солнца

Народные поверья и приметы:

► святой Садок — избавитель от напрасной (без покаяния и исповеди, нелепой) смерти

► путь груден — коню запряженному труден. И потому давали конюхи в этот день коням отдохнуть

► конюхам отдых, коням — роздых

Родились сегодня:

1863 — Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company

День ангела празднуют:

Иван, Клеопатра, Леонтий и Феликс

А также в этот день:

1512 — впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело

1520 — открыт Магелланов пролив

1604 — трагедия Уильяма Шекспира "Отелло" впервые была представлена в лондонском Уайтхолле

1611 — романтическая комедия Уильяма Шекспира "Буря" впервые была представлена в Уайтхолле

1800 — Джон Адамс стал первым из президентов США, кто стал проживать в Исполнительном особняке (позднее переименованном в Белый дом)

1896 — в журнале "National Geographic" впервые появляется картинка, показывающая обнаженную грудь женщины

1897 — студенты Туринского университета основали футбольный клуб "Ювентус"