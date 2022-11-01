1 листопада 2022 року: пророка Йоіла — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна після заходу сонця ходити в гості

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує пророка Йоіла. Також сьогодні вшановують мученика Садока, єпископа Перського. У народі відзначали Іванів день, проводили осінь та зустрічали зиму.

У світі відзначають День вегана та День народження Європейського Союзу.

Що не можна робити 1 листопада?

► ходити в гості після заходу сонця

Народні повір'я та прикмети:

► святий Садок — рятівник марної (без покаяння і сповіді, безглуздої) смерті

► шлях грудний — коню запряженому важкий. І тому давали конюхи цього дня коням відпочити

► конюхам відпочинок, коням — відпочинок

Народилися сьогодні:

1863 — Джордж Паркер, американський винахідник пір'яної ручки, засновник компанії Parker Pen Company

День ангела святкують:

Іван, Клеопатра, Леонтій та Фелікс

А також у цей день:

1512 — вперше була показана публіці стеля Сикстинської капели, розписана Мікеланджело

1520 — відкрита Магелланова протока

1604 — трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше представлена в лондонському Вайтхолі

1611 — романтична комедія Вільяма Шекспіра "Буря" вперше представлена в Вайтхоллі

1800 — Джон Адамс став першим із президентів США, хто став проживати у Виконавчому особняку (пізніше перейменованому на Білий дім)

1896 — у журналі "National Geographic" вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки

1897 — студенти Туринського університету заснували футбольний клуб "Ювентус"