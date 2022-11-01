1 листопада 2022 року: пророка Йоіла — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна після заходу сонця ходити в гості
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує пророка Йоіла. Також сьогодні вшановують мученика Садока, єпископа Перського. У народі відзначали Іванів день, проводили осінь та зустрічали зиму.
У світі відзначають День вегана та День народження Європейського Союзу.
Що не можна робити 1 листопада?
► ходити в гості після заходу сонця
Народні повір'я та прикмети:
► святий Садок — рятівник марної (без покаяння і сповіді, безглуздої) смерті
► шлях грудний — коню запряженому важкий. І тому давали конюхи цього дня коням відпочити
► конюхам відпочинок, коням — відпочинок
Народилися сьогодні:
1863 — Джордж Паркер, американський винахідник пір'яної ручки, засновник компанії Parker Pen Company
День ангела святкують:
Іван, Клеопатра, Леонтій та Фелікс
А також у цей день:
1512 — вперше була показана публіці стеля Сикстинської капели, розписана Мікеланджело
1520 — відкрита Магелланова протока
1604 — трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше представлена в лондонському Вайтхолі
1611 — романтична комедія Вільяма Шекспіра "Буря" вперше представлена в Вайтхоллі
1800 — Джон Адамс став першим із президентів США, хто став проживати у Виконавчому особняку (пізніше перейменованому на Білий дім)
1896 — у журналі "National Geographic" вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки
1897 — студенти Туринського університету заснували футбольний клуб "Ювентус"