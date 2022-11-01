Gap продолжали отправлять одежду в Россию, вопреки заявлениям о прекращении поставок.

В марте ритейлер одежды Gap Inc. присоединился к многочисленным западным компаниям, объявив о прекращении поставок в Россию.

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Однако отчеты российской таможни показывают, что франчайзи Gap в Москве получил 1585 партий одежды. Об этом 31 октября сообщает Reuters, ссылаясь на данные российской таможни.

Отмечается, что с 11 марта по 16 июля франчайзи компании в Москве получил 1585 партий одежды, стоимость которых составила $5,2 млн. Более трех четвертей поставок были от лондонского подразделения компании – Gap Europe Ltd.

Агентство Reuters получило данные таможни от нескольких коммерческих поставщиков данных о торговле. В них предоставлена подробная информация, включая поставщиков, импортеров, описания продуктов и заявленную стоимость, охватывающая период до 30 сентября.

В компании ответили на запрос агенства 19 октября, что в марте прекратили и с тех пор не возобновляли поставки в РФ. Позже после предоставления данных о поставках компания признала, что продолжала содействовать поставкам до апреля. В Gap заявили 28 октября, что заказы принимаются за несколько месяцев и франчайзинговый партнер забрал последний заказ в апреле.

Известно, что еще 10 марта в сообщении своим сотрудникам компания Gap объявила, что "следует ценностям и гордится правильным поведением за последние 53 года в бизнесе, мы также приостановили поставки в Россию, где у нас есть небольшое представительство по франшизе".

Напомним, испанский холдинг Inditex планирует остаться в РФ путем продажи бизнеса ливанскому бизнесмену. В частности ZARA остается в России с названием "Новая мода".