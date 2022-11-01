Gap продовжувала відправляти одяг у Росію всупереч заявам про припинення постачання

У березні ритейлер одягу Gap Inc. приєднався до численних західних компаній, оголосивши про припинення постачання в Росію.

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Проте звіти російської митниці показують, що франчайзі Gap у Москві отримав 1585 партій одягу. Про це 31 жовтня повідомляє Reuters, посилаючись на дані російської митниці.

Зазначається, що з 11 березня по 16 липня франчайзі компанії в Москві отримав 1585 партій одягу, вартість яких склала $5,2 млн. Понад три чверті постачання були від лондонського підрозділу компанії — Gap Europe Ltd.

Агентство Reuters отримало дані митниці від кількох комерційних постачальників даних про торгівлю. У них надано докладну інформацію, включаючи постачальників, імпортерів, описи продуктів і заявлену вартість, що охоплює період до 30 вересня.

У компанії відповіли на запит агентства 19 жовтня, що в березні припинили і відтоді не відновлювали постачання в РФ. Пізніше після надання даних про постачання компанія визнала, що продовжувала сприяти постачанням до квітня. У Gap заявили 28 жовтня, що замовлення приймаються за кілька місяців і франчайзинговий партнер забрав останнє замовлення у квітні.

Відомо, що ще 10 березня в повідомленні своїм співробітникам компанія Gap оголосила, що "дотримується цінностей і пишається правильною поведінкою за останні 53 роки в бізнесі, ми також призупинили постачання в Росію, де в нас є невелике представництво з франшизи".

Нагадаємо, іспанський холдинг Inditex планує залишитися в РФ шляхом продажу бізнесу ліванському бізнесменові. Зокрема, ZARA залишається в Росії з назвою "Нова мода".