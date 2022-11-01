Меган Маркл обсудила материнство с первой леди Канады в своем подкасте

Герцогиня Сассекская пригласила в свой подкаст на Spotify Софи Трюдо, жену премьер-министра Канады

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Меган Маркл и первая леди Канады Софи Трюдо пообщались о материнстве в новом выпуске подкаста Archetypes. Оказалось, что Меган и Софи подружились еще до встречи Маркл с принцем Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл рассказала, что недавно Софи Трюдо, супруга Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, была у нее в гостях в ее особняке в Монтесито и они прекрасно проводили время: пили вино и плавали в бассейне.

Она рассказала, что на террасе раздавался "тихий шепот девичьих разговоров, головокружительный, как у настоящих школьниц. Нам было так весело". Меган даже рассказала, что купила надувной матрас в виде куска пиццы для гостей.

[ + – ] Меган Маркл и Софи Трюдо Фото: Скриншот [ + – ] Меган Маркл и Софи Трюдо Фото: Скриншот

Но потом Софи и Меган стали обсуждать более серьезные вещи и герцогиня Сассекская призналась, что когда готовилась к тесту на гражданство Великобритании после встречи с принцем Гарри, то оказалось, что он не знал ответы на многие вопросы. Она просила его о помощи, потому что вопросы оказались слишком сложными, но принц помочь ей не смог.

Меган нужно было пройти тест "Жизнь в Великобритании", прежде чем подавать заявление на получение гражданства, и это стоит 50 фунтов стерлингов за попытку. В тесте задаются вопросы о законах и правовой системе Великобритании, работе в стране, ее культуре и других подробностях. Он также может содержать вопросы о британской королевской семье, членом которой она остается.

Также Софи и Меган обсудили такие темы, как материнство. Они беседовали о трудностях воспитания детей и партнерстве с двумя известными мужчинами в эпизоде ​​под названием "Хорошая жена/плохая жена, хорошая мама/плохая мама".

Софи и Меган обсудили "сокрушительное чувство вины" за то, что они пытаются совмещать материнство, работу и общественную деятельность.

Меган охарактеризовала Софи как "гуманитарную мать".

"Софи стала для меня настоящим другом и символом силы", — призналась Меган и рассказала, что она старается соблюдать некоторые семейные ритуалы.

Например, каждое утро, она и принц Гарри начинают день с заботы о своих детях и собаках. Они готовят ланч-боксы для детей, кормят собак и обязательно завтракают всей семьей.

Софи и Меган очень близки. Еще в январе 2020 года журналисты предполагали, что это именно Джастин Трюдо подсказал герцогам уйти из королевской семьи.

Напомним, ранее стало известно, что король Карл собирается лишить младшего сына и его жену королевских титулов. И, скорей всего, это решение было принято из-за мемуаров принца Гарри, которые скоро будут опубликованы.