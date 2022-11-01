Меган Маркл обговорила материнство з першою леді Канади у своєму подкасті

Герцогиня Сассекська запросила до свого подкасту на Spotify Софі Трюдо, дружину прем'єр-міністра Канади

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Меган Маркл та перша леді Канади Софі Трюдо поспілкувалися про материнство у новому випуску подкасту Archetypes. Виявилося, що Меган і Софі потоваришували ще до зустрічі Маркл із принцом Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл розповіла, що нещодавно Софі Трюдо, дружина Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, була у неї в гостях у її маєтку в Монтесіто і вони чудово проводили час: пили вино та плавали у басейні.

Вона розповіла, що на терасі лунав "тихий шепіт дівочих розмов, запаморочливий, як у справжніх школярок. Нам було так весело". Меган навіть розповіла, що купила надувний матрац у вигляді шматка піци для гостей.

[ + – ] Меган Маркл та Софі Трюдо Фото: Скриншот [ + – ] Меган Маркл та Софі Трюдо Фото: Скриншот

Але потім Софі та Меган почали обговорювати більш серйозні речі і герцогиня Сассекська зізналася, що коли готувалася до тесту на громадянство Великобританії після зустрічі з принцом Гаррі, то виявилося, що він не знав відповіді на багато питань. Вона просила його про допомогу, тому що питання виявилися надто складними, але принц допомогти їй не зміг.

Меган потрібно було пройти тест "Життя у Великій Британії", перш ніж подавати заяву на отримання громадянства, і це коштує 50 фунтів стерлінгів за спробу. У тесті задаються питання про закони та правову систему Великобританії, роботу в країні, її культуру та інші подробиці. Він також може містити питання про британську королівську сім'ю, членом якої вона залишається.

Також Софі та Меган обговорили такі теми, як материнство. Вони розмовляли про труднощі виховання дітей та партнерство з двома відомими чоловіками в епізоді під назвою "Хороша дружина/погана дружина, хороша мама/погана мама".

Софі та Меган обговорили "нищівне почуття провини" за те, що вони намагаються поєднувати материнство, роботу та громадську діяльність.

Меган охарактеризувала Софі як "гуманітарну матір".

"Софі стала для мене справжнім другом і символом сили", — зізналася Меган і розповіла, що вона намагається дотримуватися деяких сімейних ритуалів.

Наприклад, щоранку, вона і принц Гаррі починають день із турботи про своїх дітей та собак. Вони готують ланч-бокси для дітей, годують собак та обов'язково снідають всією родиною.

Софі та Меган дуже близькі. Ще у січні 2020 року журналісти припускали, що саме Джастін Трюдо підказав герцогам піти з королівської родини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що король Карл збирається позбавити молодшого сина та його дружину королівських титулів. І, ймовірно, це рішення було ухвалено через мемуари принца Гаррі, які незабаром будуть опубліковані.