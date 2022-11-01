Тренд сезона. Дженнифер Лопес показала, как сделать "постельную прическу"

Ее парикмахер Эндрю Фитцсиммонс использовал минимум средств

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Дженнифер Лопес рассказала, какие средства использовала, чтобы создать расслабленный beauty-образ, а именно, свою "постельную прическу" с которой она позировала для бренда Intimissimi.

Прическу Джей Ло делал ее любмый голливудскиъ парикмахер и стилист Эндрю Фитцсиммонс, которые занимается ее образами уже много лет.

[ + – ] "Постельный образ" Дженнифер Лопес стал трендом

Среди его клиенток также Хлои Кардашьян, Мадонна, Бритни Спирс и многие другие селебрити.

А его фирменный стиль, это нарочитая элегантная небрежность. Так, и для Дженнифер Лопес он создал расслабленный образ, чуть растрепанная прическа отлично подходила к постельной фотосессии.

Секрет такой прически прост. Фитцсиммонс создал Лопес эффект растрепанных локонов, будто она только проснулась.

Естественного вида и видимости полного отсутствия укладки ему помогли его собственные средства — Body Volume и спрей Après Sexe Texture. По сути, мягкий модерирующий мусс и фиксирующий, но не склеивающий пряди лак.

Напомним, ранее с легкой руки Дженнифер Лопес и ее мастера по маникюру, в трендах оказался "молочный" маникюр.