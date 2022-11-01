Тренд сезону. Дженніфер Лопес показала, як зробити постільну зачіску

Її перукар Ендрю Фітцсіммонс використав мінімум засобів.

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Дженніфер Лопес розповіла, які засоби використала, щоб створити розслаблений beauty-образ, а саме свою "постільну зачіску", з якою вона позувала для бренду Intimissimi.

Зачіску Джей Ло робив її улюблений голлівудський перукар і стиліст Ендрю Фітцсіммонс, які займається її образами вже багато років.

[ + – ] "Постільний образ" Дженніфер Лопес став трендом

Серед його клієнток також Хлої Кардаш'ян, Мадонна, Брітні Спірс і багато інших селебриті.

А його фірмовий стиль — це навмисна елегантна недбалість. Так, і для Дженніфер Лопес він створив розслаблений образ — трохи розпатлана зачіска чудово пасувала до постільної фотосесії.

Секрет такої зачіски простий. Фітцсіммонс створив Лопес ефект розпатланих локонів, ніби вона тільки прокинулася.

Досягти природного вигляду й видимості повної відсутності укладки йому допомогли власні засоби — Body Volume і спрей Après Sexe Texture. По суті, м'який мус, що модерує, і лак, який фіксує, але не склеює пасма.

Нагадаємо, раніше з легкої руки Дженніфер Лопес і її майстра з манікюру в трендах виявився "молочний" манікюр.