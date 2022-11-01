Актер Люк Эванс заявил, что хочет завести детей со своим бойфрендом

И случиться это должно в ближайшие пять лет

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43-летний актер Люк Эванс, звезда фильмов "Хоббит" и сериала "Девять совсем незнакомых людей", признался, что хотел бы в ближайшее время завести детей. Об этом пишет Daily Mail.

Этим летом актер впервые официально представил своего бойфренда – графического дизайнера Фрэна Томаса из Испании. До этого пара встречалась, но на красных дорожках вместе не появлялась. Ранее Люк расстался с арт-директором Рафаэлем Оларрой и тяжело переживал разрыв.

Люк Эванс планирует завести детей в течение следующих пяти лет, к 48 годам.

[ + – ] Люк Эванс представил своего нового бойфренда только в этом году

"Я хотел бы иметь собственных детей в ближайшие пять лет, но если это произойдет, я должен признать, что молодым отцом я уже не буду, но я точно хочу быть активным отцом, который действительно вовлечен в воспитание и не ограничен в возможностях", — сказал Эванс в недавнем интервью.

Люк Эвнс публично заявил о своей ориентации в 2002 году. Ранее, как он сам признавался в интервью, он боялся рассказывать об это даже своим родителям, которые являются Свидетелями Иеговы.

"Я боялся сказать родителям, что я гей, когда был подростком. Времена тогда были другие, особенно из-за религиозного воспитания. Мне было одиноко и сбивало с толку. Но мои родители приняли меня и все также любят", — рассказывал актер об отношениях с матерью и отцом.

Известно, что с новым бойфрендом Люк Эванс встречается уже более года. Они познакомились, когда актер был на съемках в Австралии.

Источник, близкий к паре, рассказал, что актер и его бойфренд очень близки: "Они единомышленники, действительно понимают чувство юмора друг друга и хорошо дополняют друг друга".

Напомним, ранее каминг-аут совершила российская теннисистка Дарья Касаткина. В Госдуме ее осудили. Сама спортсменка проживает в Испании, и возвращаться в Россию не планирует.