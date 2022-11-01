Актор Люк Еванс заявив, що хоче завести дітей зі своїм бойфрендом

І це має статися в найближчі п'ять років

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43-річний актор Люк Еванс, зірка фільмів "Гобіт" та серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей", зізнався, що хотів би найближчим часом завести дітей. Про це пише Daily Mail.

Цього літа актор вперше офіційно представив свого бойфренда — графічного дизайнера Френа Томаса з Іспанії. До цього пара зустрічалася, але на червоних доріжках не з'являлася. Раніше Люк розлучився з артдиректором Рафаелем Оларрою і тяжко переживав розрив.

Люк Еванс планує завести дітей протягом наступних п'яти років до 48 років.

[ + – ] Люк Еванс представив свого нового бойфренда лише цього року

"Я хотів би мати власних дітей у найближчі п'ять років, але якщо це станеться, я маю визнати, що молодим батьком я вже не буду, але я точно хочу бути активним батьком, який дійсно залучений до виховання і не обмежений у можливостях", — сказав Еванс у недавньому інтерв'ю.

Люк Еванс публічно заявив про свою орієнтацію у 2002 році. Раніше, як він сам зізнавався в інтерв'ю, він боявся розповідати про це навіть своїм батькам, які є Свідками Єгови.

"Я боявся сказати батькам, що я гей, коли був підлітком. Часи тоді були інші, особливо через релігійне виховання. Мені було самотньо і це збивало з пантелику. Але мої батьки прийняли мене і надалі мене люблять", — розповідав актор про стосунки з матір'ю та батьком.

Відомо, що з новим бойфрендом Люк Еванс зустрічається вже понад рік. Вони познайомилися, коли актор був на зйомках Австралії.

Джерело, близьке до пари, розповіло, що актор і його бойфренд дуже близькі: "Вони однодумці, дійсно розуміють почуття гумору один одного і добре доповнюють один одного".

Нагадаємо, раніше камінг-аут здійснила російська тенісистка Дар'я Касаткіна. У Держдумі її засудили. Сама спортсменка проживає в Іспанії і повертатися до Росії не планує.