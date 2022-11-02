2 ноября 2022 года: Артемьев день - что сегодня нельзя делать

Сегодня, согласно древним поверьям, нельзя шить и вышивать, а также нежелательно смотреть в зеркало до восхода солнца

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Артемия Антиохийского.

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Что нельзя делать 2 ноября?

► смотреть в зеркало до восхода солнца заниматься вышиванием, плетением

► заниматься вышиванием, плетением

► шить

Народные поверья и приметы:

► Артемий — защитник от грыжи да отеков внутренностей. К Артемию обращаются за помощью при "грыжной болезни"

► День Атаманов, воинских предводителей. Есть поверье, что на защиту рожденного в этот день встает мати зверям — волчица. И близок этот человек по духу лесу, зверям, птицам. Волчий корень — ему покорен. Волчье лыко — его улыбка. Мати зверям — волчица — его заступница

► На Артемьев день квасят капусту

Родились сегодня:

69 до н. э. — Клеопатра, египетская царица (с 51 до н. э.)

1470 — Эдуард V, король Англии (с 9 апреля по 25 июня 1483)

1699 — Жан-Батист Шарден, французский живописец

День ангела празднуют:

Артем, Гарасим и Матрона

А также в этот день:

1936 — "Би-би-си" начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас

1959 — хоккейный вратарь Жак Плант из "Монреаль Канадиенс" после того как шайба, брошенная игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске, которую изготовил сам из стеклопластика и резины.