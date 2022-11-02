2 листопада 2022: Артеміїв день — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні, згідно з давніми повір'ями, не можна шити і вишивати, а також небажано дивитися в дзеркало до сходу сонця

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Артемія Антіохійського.

У світі відзначають день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Чого не можна робити 2 листопада?

► дивитися в дзеркало до сходу сонця

► займатися вишиванням, плетінням

► шити

Народні повір'я та прикмети:

► Артемій — захисник від грижі та набряків нутрощів. До Артемія звертаються за допомогою при "грижній хворобі"

► День Отаманів, військових ватажків. Є повір'я, що на захист народженого у цей день встає мати звірів — вовчиця. І близька ця людина за духом лісу, звірам, птахам. Вовчий корінь — йому підкорений. Вовчий лик — його посмішка. Мати звірів — вовчиця — його заступниця

► На Артеміїв день квасять капусту

Народилися сьогодні:

69 до н. е. — Клеопатра, єгипетська цариця (з 51 до н. е.)

1470 — Едуард V, король Англії (з 9 квітня по 25 червня 1483)

1699 — Жан-Батист Шарден, французький живописець

День ангела святкують:

Артем, Гарасим та Матрона

А також у цей день:

1936 — "Бі-бі-сі" розпочала перші телевізійні передачі з високою роздільною здатністю зі своєї студії у Крістал Пелас

1959 — хокейний воротар Жак Плант з "Монреаль Канадієнс" після того, як шайба, кинута гравцем "Нью-Йорк Рейнджерс" Енді Батгейтом, в черговий раз потрапила йому в обличчя, залишив лід і після накладання семи швів повернувся на майданчик у масці, яку зробив сам з склопластику та гуми.