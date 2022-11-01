Джулия Робертс рассказала, что ее связывает с борцом за права Мартином Лютером Кингом

55-летняя актриса рассказала, что Мартин Лютер Кинг-младший и его жена оплатили больничный счет за ее рождение

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Известная голливудская актриса рассказала, что ее связывает с известным борцом за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом-младшим. Оказалось, что Мартин Лютер и его жена Коретта оплатили больничный счет за ее рождение. Об этом пишет Obsev.

Ранее родители Джулии, Бетти Лу Бредемус и Уолтер Грейди Робертс, открыли собственную детскую актерскую школу в Джорджии и приняли туда детей Мартина Лютера Кинга, тогда как все остальные отказали им из-за цвета кожи.

Об этом актриса рассказала в интервью журналистке Гейл Кинг. Для ее поклонников стало сюрпризом, что она и ее семья настолько близко связаны с семьей известного борца за права.

Дочь Мартина Лютера Кинга-младшего, Иоланда, делала большие успехи в актерском деле и она впоследствии стала известной актрисой, а помогли в этом родители Джулии и Эрика Робертс, когда приняли темнокожую девочку в свою школу.

[ + – ] Мартин Лютер Кинг-младший с женой

Но Иоланде все равно пришлось нелегко. Когда она играла в театре в 1965 году, кто-то взорвал машину во время спектакля у входа, а зрители стали швырять камни на сцену. К тому же родители Робертс получали угрозы.

Так что когда Джулия Робертс родилась в 1967 году, то ее родители не могли оплатить больничные счета. Они не просили денег у Кинга, но политический деятель и его жена вмешались, чтобы помочь.

"Семья Кинг оплатила мои больничные счета. Мои родители не могли оплатить больничный счет. У моих родителей была театральная школа в Атланте, которая называлась "Мастерская актеров и писателей". И однажды Коретта Скотт Кинг позвонила моей маме и спросила, могут ли ее дети учиться в школе, потому что им было трудно найти место, которое приняло бы ее детей. И моя мама сказала: "Конечно. Приходи". Так они и подружились", — рассказала Джулия Робертс.

Гейл отметила, что это было экстраординарный поступок для 1960-х. И наверняка он произвел впечатление на Джулию впоследствии. "Именно так", — подтвердила актриса.

Напомним, ранее Джулия Робертс и Джордж Клуни, которых связывает давняя дружба, рассказали, был ли у них роман.