Джулія Робертс розповіла, що її пов'язує з борцем за права Мартіном Лютером Кінгом

55-річна акторка розповіла, що Мартін Лютер Кінг-молодший і його дружина сплатили лікарняний рахунок за її народження.

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Відома голлівудська акторка розповіла, що її пов'язує з відомим борцем за права афроамериканців Мартіном Лютером Кінгом-молодшим. Виявилося, що Мартін Лютер і його дружина Коретта сплатили лікарняний рахунок за її народження. Про це пише Obsev.

Раніше батьки Джулії, Бетті Лу Бредемус і Волтер Грейді Робертс, відкрили власну дитячу акторську школу в Джорджії та прийняли туди дітей Мартіна Лютера Кінга, тоді як решта відмовили їм через колір шкіри.

Про це актриса розповіла в інтерв'ю журналістці Гейл Кінг. Для її шанувальників стало сюрпризом, що вона та її сім'я настільки близько пов'язані із сім'єю відомого борця за права.

Дочка Мартіна Лютера Кінга-молодшого, Йоланда, робила великі успіхи в акторській справі, і вона згодом стала відомою акторкою, а допомогли в цьому батьки Джулії та Еріка Робертсів, коли прийняли темношкіру дівчинку до своєї школи.

[ + – ] Мартін Лютер Кінг-молодший із дружиною

Але Йоланді все одно довелося нелегко. Коли вона грала в театрі в 1965 році, хтось підірвав машину під час вистави біля входу, а глядачі почали жбурляти каміння на сцену. До того ж батьки Робертс отримували погрози.

Отже, коли Джулія Робертс народилася в 1967 році, то її батьки не могли сплатити лікарняні рахунки. Вони не просили грошей у Кінга, але політичний діяч і його дружина втрутилися, щоб допомогти.

"Сім'я Кінг сплатила мої лікарняні рахунки. Мої батьки не могли сплатити лікарняний рахунок. У моїх батьків була театральна школа в Атланті, яка називалася "Майстерня акторів і письменників". І одного разу Коретта Скотт Кінг подзвонила моїй мамі та запитала, чи можуть її діти вчитися в школі, бо їм було важко знайти місце, яке прийняло б її дітей, і моя мама сказала: "Звичайно. Приходь". Так вони й потоваришували", — розповіла Джулія Робертс.

Гейл зазначила, що це був екстраординарний вчинок для 1960-х. І напевно він справив враження на Джулію згодом. "Саме так", — підтвердила акторка.

Нагадаємо, раніше Джулія Робертс і Джордж Клуні, яких пов'язує давня дружба, розповіли, чи був у них роман.