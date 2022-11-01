Самый длинный пассажирский поезд в мире прошел через швейцарские Альпы (видео)

Огромным поездом управляли семь машинистов и 21 техник.

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Пассажирский поезд длинной 1,9 км километров и с сотней вагонов прошел через швейцарские Альпы из города Преда в Бергюн, сообщает AFP.

По информации Ретийской железной дороги (Rhaetian Railway), он побил рекорд самого длинного пассажирского поезда в мире. При этом в компании отметили, что грузовые поезда есть и куда длиннее, однако тут речь именно о пассажирском. Поезд состоит из 25 съемных составных поездов. Семь машинистов и в общей сложности 21 техник позаботились о том, чтобы все 25 поездов находились на одном пути и одновременно разгонялись и тормозили.

Глава Rhaetian Railway Ренато Фашиати сказал, что акция призвана подчеркнуть некоторые инженерные достижения Швейцарии и отметить 175-летие швейцарских железных дорог.

Виадук Ландвассер, который возвышается на 65 метров над долиной внизу, был одним из 48 мостов и 22 винтовых туннелей, ставших частью маршрута.

Около 3000 человек заплатили большие деньги за билеты, чтобы увидеть проезд поезда на огромном экране, установленном за пределами Бергуна, который находится на полпути по извилистому пути поезда Альбула/Бернина, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2018 года.

Путешествие из пункта А в пункт Б занимает около часа.

Напоним, с 5 ноября "Поезд к победе", который ранее перевозил пассажиров только по территории Украины, отправится в свой первый международный рейс в Молдавию.