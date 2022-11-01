Найдовший пасажирський поїзд у світі пройшов через швейцарські Альпи (відео)

Величезним потягом керували семеро машиністів і 21 технік.

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Пасажирський потяг довжиною 1,9 км кілометра та із сотнею вагонів пройшов швейцарськими Альпами з міста Преда до Бергюна, повідомляє AFP.

За інформацією Ретійської залізниці (Rhaetian Railway), він побив рекорд найдовшого пасажирського поїзда у світі. При цьому в компанії зазначили, що вантажні потяги є й довшими, проте тут ідеться саме про пасажирський. Потяг складається з 25 знімних складових поїздів. Сім машиністів і загалом 21 технік подбали про те, щоб усі 25 складових перебували на одному шляху й одночасно розганялися та гальмували.

Глава Rhaetian Railway Ренато Фашіаті сказав, що акція покликана підкреслити деякі інженерні досягнення Швейцарії та відзначити 175-річчя швейцарських залізниць.

Віадук Ландвассер, який височіє на 65 метрів над долиною внизу, був одним із 48 мостів і 22 гвинтових тунелів, що стали частиною маршруту.

Близько 3000 осіб заплатили великі гроші за квитки, щоб побачити проїзд потяга на величезному екрані, встановленому за межами Бергуна, який розташований на пів дорозі по звивистому шляху поїзда Альбула/Берніна, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2018 року.

Подорож із пункту А в пункт Б займає близько години.

Нагадаємо, з 5 листопада "Потяг до перемоги", який раніше перевозив пасажирів тільки територією України, вирушить у свій перший міжнародний рейс у Молдову.