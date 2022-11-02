Бизнес процветает. Британка придумала, как хорошо заработать на своем муже

Рабочий график Джеймса Янга плотно расписан до середины ноября, и отбоя от клиентов нет.

Related video

38-летняя жительница города Милтон-Кинс в графстве Бакингемшир Лаура Янг обеспечила своему супругу бесперебойную работу в течение шести дней в неделю за 40 фунтов стерлингов в час. Она решила сдать его навыки и умения в аренду, опубликовав соответствующее сообщение в Facebook и в приложении Nextdoor. В публикации она рассказала, что ее 42-летний супруг Джеймс может починить и построить все угодно, положить плитку и ковры, прикрутить полку, а в доказательство этого поделилась фотографиями из разряда "до" и "после".

Идею женщина, которая воспитывает троих детей, почерпнула из подкаста, в котором описывалось, как мужчина зарабатывает на жизнь, собирая мебель для других людей.

Сам Джеймс только посмеялся с затеи жены, однако буквально через несколько часов после публикации поста в соцсети ему позвонил первый клиент. Уже вскоре мужчина начал работать шесть дней в неделю с 9 до 20 часов вечера, причем некоторые клиенты, среди которых были как женщины, так и мужчины, звонили даже из городов за 150 миль.

Дела пошли так хорошо, что Джеймс уволился с работы на складе, поскольку инициатива "Сдам моего умелого мужа" (Rent My Handy Husband) оказалась куда выгоднее. Его услуги полностью забронированы до середины ноября.

Работа мужчины включает в себя самую разнообразную помощь, начиная от установки телевизора и навешивания занавесок до покраски заборов и восстановления стен.

Пока Джеймс занимается рабочей стороной, Лаура ведет соцсети и веб-сайт. В октябре Лара объявила подписчикам, что зарегистрировала торговую марку Rent My Handy Husband.

Вместе с тем, как процветает бизнес, расширяется и сфера услуг, которые может предоставить Джеймс. На период Рождества он предлагает установку праздничных огней как внутри, так и снаружи.

"Я никогда не ожидала, что он так сильно взлетит, как сейчас. Мы работаем всего четыре месяца, и дошло до того, что работы стало так много, что Джеймс работал шесть дней в неделю. Нам пришлось начать отказываться от работы и сокращать рабочий день, поэтому теперь мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. У нас были собственные планы строительства, которые мы даже не начали, так как были очень заняты. Мы забронировали нашу первую работу и на январь", – признается многодетная мать, двое из троих детей которой страдают аутизмом.

Четыре года назад аутизм выявили и у Джеймса. Строительство стало его спасением.

"Он действительно хорошо строит и делает вещи и не беспокоится об инструкциях. Поэтому я подумала, что это будет то, что он может сделать. У него очень методичный ум, и он может мыслить нестандартно. Он видит вещи по-другому", – пояснила супруга. Она добавила, что дедушка Джеймса был инженером-ядерщиком с очень острым умом.

[ + – ] Лаура и Джеймс воспитывают троих детей, двое из которых страдают аутизмом Фото: Laura Young/Facebook

Единственное, чем не занимается мужчина, – это электрика и сантехника.

Пара регулирует цены на свои услуги. Если обычная ставка 40 фунтов в час, то для медиков и сотрудников служб экстренной помощи, а также лицам старше 65 лет, инвалидам, лицам, осуществляющим уход за ними, предоставляется скидка.

"Мы знаем, каково быть родителями детей с особыми потребностями, и мы знаем, каково это бороться за деньги или копить", – подчеркнула Янг.

Раньше мы рассказывали о британке, у которой началась аллергия на собственного ребенка.