Бізнес процвітає. Британка вигадала, як добре заробити на своєму чоловікові

Робочий графік Джеймса Янга щільно розписаний до середини листопада, і відбою від клієнтів немає.

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38-річна мешканка міста Мілтон-Кінс у графстві Бакінгемшир Лаура Янг забезпечила своєму чоловікові безперебійну роботу протягом шести днів на тиждень за 40 фунтів стерлінгів на годину. Вона вирішила здати його навички та вміння в оренду, опублікувавши відповідне повідомлення у Facebook і в додатку Nextdoor. У публікації вона розповіла, що її 42-річний чоловік Джеймс може полагодити й побудувати все що завгодно, покласти плитку та килими, прикрутити полицю, а на доказ цього поділилася фотографіями з розряду "до" й "після".

Ідею жінка, яка виховує трьох дітей, почерпнула з подкасту, де описувалося, як чоловік заробляє на життя, збираючи меблі для інших людей.

Сам Джеймс лише посміявся з витівки дружини, проте буквально за кілька годин після публікації поста в соцмережі йому зателефонував перший клієнт. Уже незабаром чоловік почав працювати шість днів на тиждень із 9 до 20 години вечора, причому деякі клієнти, серед яких були як жінки, так і чоловіки, дзвонили навіть із міст за 150 миль.

Справи пішли настільки добре, що Джеймс звільнився з роботи на складі, оскільки ініціатива "Здам мого вмілого чоловіка" (Rent My Handy Husband) виявилася набагато вигіднішою. Його послуги повністю заброньовані до середини листопада.

Робота чоловіка включає найрізноманітнішу допомогу, починаючи від установки телевізора та вивішування фіранок до фарбування парканів і відновлення стін.

Поки Джеймс займається робочою стороною, Лаура веде соцмережі та вебсайт. У жовтні Лаура оголосила підписникам, що зареєструвала торгову марку Rent My Handy Husband.

Водночас, тоді як процвітає бізнес, розширюється і сфера послуг, які може надати Джеймс. На період Різдва він пропонує установку святкових вогнів як усередині, так і зовні.

"Я ніколи не очікувала, що він так сильно злетить, як зараз. Ми працюємо лише чотири місяці, і дійшло до того, що роботи стало так багато, що Джеймс працював шість днів на тиждень. Нам довелося почати відмовлятися від роботи й скорочувати робочий день, тому тепер ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. У нас були власні плани будівництва, які ми навіть не розпочали, оскільки були дуже зайняті. Ми забронювали нашу першу роботу й на січень", — зізнається багатодітна мати, двоє з трьох дітей якої страждають на аутизм.

Чотири роки тому аутизм виявили і в Джеймса. Будівництво стало його порятунком.

"Він дійсно добре будує та робить речі й не переймається інструкціями. Тому я подумала, що це буде те, що він може зробити. У нього дуже методичний розум, і він може мислити нестандартно. Він бачить речі по-іншому", — пояснила дружина. Вона додала, що дідусь Джеймса був інженером-ядерником із дуже гострим розумом.

[ + – ] Лаура та Джеймс виховують трьох дітей, двоє з яких страждають на аутизм Фото: Laura Young/Facebook

Єдине, чим не займається чоловік, — це електрика та сантехніка.

Пара регулює ціни на послуги. Якщо звичайна ставка — 40 фунтів на годину, то медикам і співробітникам служб екстреної допомоги, а також особам, старшим за 65 років, інвалідам, особам, які здійснюють догляд за ними, надається знижка.

"Ми знаємо, як бути батьками дітей із особливими потребами, і ми знаємо, як це — боротися за гроші чи збирати", — наголосила Янг.

Раніше ми розповідали про британку, в якої почалася алергія на власну дитину.