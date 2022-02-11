Тіло у пухирцях: у Британії в жінки почалася алергія на власну дитину (фото)

32-річна британка Фіона Хукер страждає від пемфігоїду вагітних: симптоми хвороби тривають кілька місяців після пологів.

Мешканка графства Гемпшир у Великій Британії під час вагітності вкрилася пухирями. Так, через рідкісну хворобу в неї з'явилася алергія на власну дитину, повідомляє видання New York Post.

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Фіона Хукер завагітніла другою дитиною наприкінці 2021 року. Перші два семестри пройшли без ускладнень, але на початку третього семестру британка почала помічати, що покривається червоними пухирями на животі. Жінка пішла до лікаря, адже почервоніння свербіли і ставали нестерпними. Фіона Хукер наголосила, що відчуття нагадували роздратування від кропиви. Лікарі прописали їй стероїдні препарати для полегшення стану:

"Відчуття, ніби у мене алергія на власну дитину. Я не могла винести цей біль", — прокоментувала виданню Фіона Хукер.

На восьмому місяці вагітності рубці стали такими проблемними, що жінці довелося звернутися по невідкладну допомогу. 13 червня 2021 року британка народила сина, але проблеми зі здоров'ям лише погіршилися. Пухирі утворилися на животі, руках, грудях та ногах. Шкіра дратувалась на тих частинах тіла, якими Фіона торкалася малюка.

[ + – ] Пемфігоїд під час вагітності у Фіони Хукер

Після народження дитини, Фіоні поставили діагноз — пемфігоїд вагітних. Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система жінки виробляє аутоантитіла та помилково атакує її власну шкіру. За даними експертів охорони здоров'я, на таке захворювання страждає одна з 50 000 жінок. Хукер досі не знає, чому в неї почалося це захворювання, адже за першої вагітності таких проблем не виникало. Саме явище поки що мало вивчене медичними фахівцями.

[ + – ] Пухирі утворилися на животі, руках, грудях та ногах

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені показали єгипетську мумію, яка на момент смерті була вагітною. Спеціальні процеси сприяли збереженню муміфікованого плода.