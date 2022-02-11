Тело в волдырях: в Британии у женщины началась аллергия на собственного ребенка (фото)

32-летняя британка Фиона Хукер страдает пемфигоидом беременных: симптомы болезни продолжаются спустя несколько месяцев после родов.

Жительница графства Гемпшир в Великобритании во время беременности покрылась волдырями. Так, из-за редкой болезни у нее появилась аллергия на собственного ребенка, сообщает издание New York Post.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Фиона Хукер забеременела вторым ребенком в конце 202 года. Первые два семестра прошли без осложнений, но в начале третьего семестра британка начала замечать, что покрывается красными волдырями на животе. Женщина пошла к врачу, ведь покраснения зудели и становились невыносимыми. Фиона Хукер акцентировала, что ощущения напоминали раздражения от крапивы. Врачи прописали ей стероидные препараты для облегчения состояния:

"Ощущение, как-будто у меня аллергия на собственного ребенка. Я не могла вынести эту боль", — прокомментировала изданию Фиона Хукер.

На восьмом месяце беременности рубцы стали такими проблемными, что женщине пришлось обратиться в неотложную помощь. 13 июня 2021 года британка родила сына, но проблемы со здоровьем лишь ухудшились. Волдыри образовались на животе, руках, груди и ногах. Кожа раздражалась на тех частях тела, которыми Фиона дотрагивалась до малыша.

[ + – ] Пемфигоид во время беременности у Фионы Хукер

После рождения ребенка, Фионе поставили диагноз — пемфигоидом беременных. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система женщины вырабатывает аутоантитела и ошибочно атакует ее собственную кожу. По данным экспертов здравоохранения, таким заболеванием страдает одна из 50 000 женщин. Хукер до сих пор не знает, почему у нее началось это заболевание, ведь при первой беременности таких проблем не возникало. Само явление пока мало изучено медицинскими специалистами.

[ + – ] Волдыри образовались на животе, руках, груди и ногах.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые показали египетскую мумию, которая в момент смерти была беременной. Специальные процессы привели к сохранению мумифицированного плода.