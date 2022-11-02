Экс-"ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск в total black на галавечере

Девушка отдала предпочтение монохромному наряду.

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Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск посетила гала-концерт, организованный Модным домом Zadig & Voltaire в Беверли-Хиллз.

33-летняя звезда подиума вышла к фотографам в total black look. На Эльзе были очень длинные брюки на резинке, жакет и гипюровый прозрачный топ с американской проймой.

Свой аутфит знаменитость дополнила небольшой сумкой-клатч, прической и довольно плотным макияжем.

Кроме того, в своем Instagram модель выложила трогательное фото со свой маленькой дочкой и мужем в костюмах.

С начала 2015 года Хоск находится в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В сентября 2020 года топ-модель сообщила, что они ждут первенца. А 11 февраля 2021 года родила дочь, имя девочки — Тууликки Джоан Дейли.

Напомним, 33-летняя шведская модель Эльза Хоск повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".

Также Фокус писал, что в один из своих выходов Хосе продемонстрировала, как с помощью джинсов сделать свой рост еще выше. При этом рост модели составляет и так 177 см.