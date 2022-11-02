78-летний Майкл Дуглас кардинально изменил прическу

Далеко не всем понравился новый имидж Дугласа.

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Американский актер и обладатель двух "Оскаров" Майкл Дуглас вместо благородной седины добавил шевелюре рыжего цвета и отрастил волосы. Таким его заметили, когда он отправился на обед со своей женой Кэтрин Зета-Джонс в Café de l'Esplanade в Париже.

Если раньше он носил аккуратную стрижку, зачесывая седые волосы назад, то теперь его волосы достигают плеч, их цвет тоже другой. На Майкле была белая рубашка, серый джемпер с v-образным вырезом, кремовые брюки чинос и серые кроссовки. Образ завершали пара солнцезащитных очков с прозрачной оправой.

Его супруга надела черный жакет с ярким шелковым шарфом, твидовую кепку, квадратные солнцезащитные очки, элегантные серьги-подвески и завершила образ черной кожаной сумкой с мягкой подкладкой.

Ранее Макл уже оставил фанатов в недоумении относительно изменений во внешности. Он продемонстрировал новый образ в Instagram, опубликовав фото из Парижа на фоне Эйфелевой баши. Его рыжие волосы закрыты кепкой.

Мнения фанатов разделились. Если одни в восторге от его экспериментов, то другие уверены, что такие волосы делают и без того немолодого Майкла еще более старшим.

"Извини, Майкл, волосы делают тебя старше, не говоря уже о морщинах. Иди покрась волосы обратно в седину и постригись", "Мужчины, разберитесь. У МД замечательные волосы для парня его возраста, и он выглядел, естественно, серебристым – вы не выглядите моложе МД с рыжими волосами, просто странно?", "Твои крашеные рыжие волосы выглядят ужасно. Тебе хорошо с седыми волосами. Надеюсь, крашеные волосы были для фильма или ТВ, для новой роли", "Люблю естественный цвет", – пишут в комментариях.

Сам Майкл никак не прокомментировал тему своих волос.

Напомним, Майкл Дуглас с женой выставили на продажу шикарный пентхаус с видом на Центральный парк в Нью-Йорке.