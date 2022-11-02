78-річний Майкл Дуглас кардинально змінив зачіску

Не всім сподобався новий імідж Дугласа.

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Американський актор і володар двох "Оскарів" Майкл Дуглас замість шляхетної сивини додав шевелюрі рудого кольору і відростив волосся. Таким його помітили, коли він вирушив на обід зі своєю дружиною Кетрін Зета-Джонс у Café de l'Esplanade у Парижі.

Якщо раніше він носив акуратну стрижку, зачісуючи сиве волосся назад, то тепер його волосся досягає плечей, їх колір теж інший. На Майклі була біла сорочка, сірий джемпер з v-подібним вирізом, кремові штани чинос та сірі кросівки. Образ завершували пара сонцезахисних окулярів із прозорою оправою.

Його дружина одягла чорний жакет з яскравим шовковим шарфом, кепку з твідів, квадратні сонцезахисні окуляри, елегантні сережки-підвіски і завершила образ чорною шкіряною сумкою з м'якою підкладкою.

Раніше Майкл вже здивував фанатів змінами у зовнішності. Він продемонстрував новий образ у Instagram, опублікувавши фото з Парижа на тлі Ейфелевої баші. Його руде волосся закрите кепкою.

Думки фанів розділилися. Якщо одні в захваті від його експериментів, то інші впевнені, що таке волосся робить і без того немолодого Майкла ще старшим.

"Вибач, Майкл, волосся робить тебе старшим, не кажучи вже про зморшки. Іди пофарбуй волосся назад у сивину і постригся", "Чоловіки, розберіться. У МД чудове волосся для хлопця його віку, і він виглядав, природно, сріблястим — ви не виглядаєте молодшим за МД з рудим волоссям, просто дивно?", "Твоє фарбоване руде волосся виглядає жахливо. Тобі добре з сивим волоссям. Сподіваюся, фарбоване волосся було для фільму або ТБ, для нової ролі", "Люблю природний колір", — пишуть у коментарях.

Сам Майкл ніяк не прокоментував тему свого волосся.

Нагадаємо, Майкл Дуглас із дружиною виставили на продаж шикарний пентхаус із видом на Центральний парк у Нью-Йорку.