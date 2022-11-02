В костюме цвета хаки и на шпильках: Елена Зеленская открыла саммит в Лиссабоне

Первая леди Украины стала специальной гостьей технологической конференции в Португалии.

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Супруга президента Украины посетила европейскую технологическую конференцию Web Summit 2022, которая ежегодно проходит в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Зеленская во вступительной речи рассказала, как Россия использует технологии для войны.

"С российской стороны привлечены IT-специалисты для наведения террористических ударов по украинским городам. Раньше они работали в частных IT-компаниях. Это то, о чем я говорю: через вашу область сейчас тоже проходит линия фронта. Арена борьбы между злом и добром. Между агрессором и тем, кто просто защищает свой дом", – отметила она.

Также супруга Владимира Зеленского подчеркнула, что Украина хочет привлечь все возможные технологии для спасения людей. Поэтому, по ее словам, государство усиливает кибербезопасность, обеспечивает устойчивость всех цифровых систем, как государственного, так и частного сектора.

Зеленская также рассказала об основных направлениях деятельности своего благотворительного фонда отметила, что к восстановлению Украины могут приобщиться специалисты разных секторов.

"Я верю в технологии, которые спасают, а не разрушают. Верю, что будущее именно по таким технологиям. Иначе у всего мира просто нет будущего. Именно вы – та мощная интеллектуальная сила, которая двигает мир. В ваших руках потенциал и технологии, которые способны помогать, а не разрушать. И именно с Украиной и именно сейчас вы можете двигать мир в правильном направлении", — сказала первая леди.

Для саммита Елена выбрала довольно стильный образ. На ней был костюм цвета хаки, который состоял из прямых брюк и рубашки с большими накладными карманами. Дополнили аутфит первой леди туфли оливкового оттенка на шпильках. На талии был тонкий бежевый ремешок.

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж смоки айс , а уши украсила лаконичными серьгами.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская посетила Германию с рабочим визитом.