Лаконичные серьги, броши и твид. Елена Зеленская посетила Германию (фото)
Жена президента популяризировала украинскую книгу, встретилась с беженцами и поблагодарила партнеров за поддержку.
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Германию с рабочим визитом. О поездке супруга главы государства рассказала в своих соцсетях.
В частности, Елена Зеленская встретилась с Астрид Вальманн — президентом немецкого парламента (Ландтага) федеральной земли Гессен. Представительницы двух стран обсудили вопросы обучения украинских детей, вынужденных расти и учиться в Германии из-за войны в Украине. Для официальной встречи первая леди выбрала монохромный образ в коричневых оттенках — костюм-тройку, разбавленную светлой блузой.
Далее супруга президента Украины появилась на Франкфуртской книжной ярмарке. Там Елена Зеленская презентовала два проекта — "Книги без границ" и "Украинская книжная полка". Инициативы первой леди призваны обеспечить украинских детей-переселенцев книгами для обучения на украинском языке и способствовать популяризации таких изданий.
"Кто-то хочет, чтобы украинской книги не существовало? Что ж, она будет не просто существовать. Она появится в лучших библиотеках по всему миру", – подчеркнула первая леди Украины.
Для культурного события Елена Зеленская снова выбрала костюм-тройку. Только в этот раз в темных тонах, к которым первая леди добавила светло-желтую блузу, лаконичную брошь и минималистичные серьги.
В программу пребывания супруги Владимира Зеленского в Германии вошла встреча с первой леди страны Эльке Бюденбендер. Целью обсуждений стал запуск международного проекта Better Times Stories. С помощью этой инициативы планируют объединить семьи, разделенные войной.
С первой леди ФРГ Елена Зеленская встретилась в строгом образе – классических брюках, светлой рубашке и твидовом пиджаке.
Впоследствии супруга украинского президента посетила украинских беженцев в немецком городке Кельстербах. Для этой поездки Зеленская выбрала серый классический пиджак с акцентом на талии и укороченные черные брюки.
Напомним, Елена Зеленская дала интервью немецкому изданию.
Также Фокус писал о белоснежном образе Елены Зеленской во время визита в Страсбург.