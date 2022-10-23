Лаконичные серьги, броши и твид. Елена Зеленская посетила Германию (фото)

Жена президента популяризировала украинскую книгу, встретилась с беженцами и поблагодарила партнеров за поддержку.

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Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Германию с рабочим визитом. О поездке супруга главы государства рассказала в своих соцсетях.

В частности, Елена Зеленская встретилась с Астрид Вальманн — президентом немецкого парламента (Ландтага) федеральной земли Гессен. Представительницы двух стран обсудили вопросы обучения украинских детей, вынужденных расти и учиться в Германии из-за войны в Украине. Для официальной встречи первая леди выбрала монохромный образ в коричневых оттенках — костюм-тройку, разбавленную светлой блузой.

[ + – ] Елена Зеленская в Германии

Далее супруга президента Украины появилась на Франкфуртской книжной ярмарке. Там Елена Зеленская презентовала два проекта — "Книги без границ" и "Украинская книжная полка". Инициативы первой леди призваны обеспечить украинских детей-переселенцев книгами для обучения на украинском языке и способствовать популяризации таких изданий.

"Кто-то хочет, чтобы украинской книги не существовало? Что ж, она будет не просто существовать. Она появится в лучших библиотеках по всему миру", – подчеркнула первая леди Украины.

Для культурного события Елена Зеленская снова выбрала костюм-тройку. Только в этот раз в темных тонах, к которым первая леди добавила светло-желтую блузу, лаконичную брошь и минималистичные серьги.

[ + – ] Елена Зеленская в Германии

В программу пребывания супруги Владимира Зеленского в Германии вошла встреча с первой леди страны Эльке Бюденбендер. Целью обсуждений стал запуск международного проекта Better Times Stories. С помощью этой инициативы планируют объединить семьи, разделенные войной.

С первой леди ФРГ Елена Зеленская встретилась в строгом образе – классических брюках, светлой рубашке и твидовом пиджаке.

[ + – ] Елена Зеленская в Германии

Впоследствии супруга украинского президента посетила украинских беженцев в немецком городке Кельстербах. Для этой поездки Зеленская выбрала серый классический пиджак с акцентом на талии и укороченные черные брюки.

[ + – ] Елена Зеленская в Германии

Напомним, Елена Зеленская дала интервью немецкому изданию.

Также Фокус писал о белоснежном образе Елены Зеленской во время визита в Страсбург.