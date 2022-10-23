Лаконічні сережки, брошки та твід. Олена Зеленська відвідала Німеччину (фото)

Дружина президента популяризувала українську книгу, зустрілася з біженцями та подякувала партнерам за підтримку.

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Перша леді України Олена Зеленська напередодні відвідала Німеччину з робочим візитом. Про це дружина президента звітувала у своїх соцмережах.

Зокрема Олена Зеленська зустрілася з президенткою німецького парламенту (Ландтагу) федеральної землі Гессен Астрід Вальманн. Представниці своїх країн обговорили питання навчання українських дітей, котрі змушені зростати та навчатися на цих землях через війну в Україні. Для офіційної зустрічі перша леді обрала монохромний образ у коричневих відтінках — костюм-трійку, який вона розбавила світлою блузою.

[ + – ] Олена Зеленська в Німеччині

Згодом дружина президента України з'явилася на Франкфуртському книжковому ярмарку. Там Олена Зеленська презентувала два проєкти — "Книги без кордонів" та "Українська книжкова полиця". Ініціативи першої леді покликані забезпечити українських дітей-переселенців книгами для навчання українською мовою та популяризації таких видань.

"Хтось хоче, щоб української книги не існувало? Що ж, вона не просто існуватиме. Вона з’явиться у найкращих бібліотеках по всьому світу", – зазначала перша леді України.

Для культурної події Олена Зеленська обрала знову костюм-трійку. Лише цього разу у темних тонах, до яких перша леді додала світло-жовту блузу, лаконічну брошку та мінімалістичні сережки.

[ + – ] Олена Зеленська в Німеччині

Зокрема у плани дружини Володимира Зеленського в Німеччині увійшла зустріч із першою леді країни Ельке Бюденбендер. Метою обговорень став запуск міжнародного проєкту Better Times Stories. За допомогою цієї ініціативи планують об’єднати родини, котрих розділила війна.

З першою леді ФРН Олена Зеленська зустрілася у строгому образі — класичних штанах, світлій сорочці та твідовому піджаку.

[ + – ] Олена Зеленська в Німеччині

Згодом дружина українського президента відвідала українських біженців у німецькому містечку Кельстербах. Для цієї поїздки Зеленська обрала сірий класичний піджак з акцентом на талії та укорочені чорні штани.

[ + – ] Олена Зеленська в Німеччині

Нагадаємо, Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому виданню.

Також Фокус писав про білосніжний образ Олени Зеленської під час візиту до Страсбурга.