Олена Зеленська в білому костюмі та сережках-вишнях відвідала Страсбург

Перша леді приїхала на запрошення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Related video

Перша леді України Олена Зеленська прибула в Європейський парламент у Страсбурзі на запрошення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Дружина Володимира Зеленського стала почесною гостею щорічної програмної промови State of the European Union.

Для візиту в Страсбург перша леді України обрала білосніжний костюм українського бренду GASANOVA, що складався з широких штанів зі стрілками та суворого жакета, прикрашеного вишуканою білою вишивкою, прихованими ґудзиками та квадратним вирізом із заокругленими кутами. Зеленська доповнила аутфіт золотим ланцюжком із крихітними червоними вишнями та сережками з цього ж комплекту.

Перша леді зробила ніжний макіяж у нюдових тонах і укладку, яка завершила образ.

Урсула фон дер Ляєн одягнула на підтримку України костюм, що складається із синього топа та жовтого жакета, а також прикріпивши синьо-жовту стрічку до жакета з позначкою Європарламенту.

Під час візиту в Страсбург Олена Зеленська обговорила з представниками організацій Європейського Союзу питання освіти українських дітей за кордоном і медичної допомоги українським громадянам.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська брала участь у фотосесії для американського журналу Vogue, що викликало хвилю критики. Перша леді України позувала в аеропорту "Гостомель", а також у будівлі Офісу президента. Знімки зробила відома фотографка Енні Лейбовіц.

Українцям не сподобалося, який вигляд мала Олена Зеленська. Користувачі мережі відзначили, що перша леді була навмисне стомленою, а поза, яку вона обрала для однієї з фотографій, що потрапили на глянцеву обкладинку, надто відверта.

На захист Зеленської стала група українських жінок, які влаштували незвичайний флешмоб. Сама перша леді наголосила, що не шкодує про свою участь у фотосесії. Зеленську здивувало, що у ХХІ столітті в умовах демократії можна так довго говорити про позу, яку займає жінка під час сидіння. Проте вона зазначила, що провокаційна фотографія привернула увагу до інтерв'ю та контексту публікації, що можна вважати радше успіхом, ніж невдачею.