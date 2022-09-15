Елена Зеленская в белоснежном костюме и серьгах-вишнях посетила Страсбург

Первая леди приехала по приглашению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Related video

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Европейский парламент в Страсбурге по приглашению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Супруга Владимира Зеленского стала почетной гостьей ежегодной программной речи State of the European Union.

Для визита в Страсбург первая леди Украины выбрала белоснежный костюм украинского бренда GASANOVA, состоявший из широких брюк со стрелками и строгого жакета, украшенного изысканной белой вышивкой, скрытыми пуговицами и квадратным вырезом с округлыми углами. Зеленская дополнила аутфит золотой цепочкой с крохотными красными вишнями и серьгами из этого же комплекта.

Первая леди сделала нежный макияж в нюдовых тонах и укладку, завершившую образ.

Урсула фон дер Ляйен в поддержку Украины костюм, состоящий из синего топа и желтого жакета, а также прикрепив сине-желтую ленту к жакету со значком Европарламента.

Во время визита в Страсбург Елена Зеленская обсудила с представителями организаций Европейского Союза вопросы образования украинских детей за границей и медицинской помощи украинским гражданам.

Напомним, не так давно Елена Зеленская участвовала в фотосессии для американского журнала Vogue, что вызвало волну критики. Первая леди Украины позировала в аэропорту "Гостомель", а также в здании Офиса президента. Снимки сделала известная фотограф Энн Лейбовиц.

Украинцам не понравилось, как выглядела Елена Зеленская. Пользователи Сети отметили, что первая леди была нарочито уставшей, а поза, которую она выбрала для одной из фотографий, попавших на обложку глянца, слишком откровенная.

На защиту Зеленской встала группа украинских женщин, устроивших необычный флешмоб. Сама первая леди отметила, что не жалеет о своем участии в фотосессии. Зеленскую удивило, что в ХХІ веке в условиях демократии можно так долго говорить о позе, которую занимает женщина при сидении. Однако она отметила, что провокационная фотография привлекла внимание к интервью и к контексту публикации, что можно считать скорее успехом, чем неудачей.