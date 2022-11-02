У костюмі кольору хакі та на шпильках: Олена Зеленська відкрила саміт у Лісабоні

Перша леді України стала спеціальною гостею технологічної конференції у Португалії.

Related video

Дружина президента України відвідала європейську технологічну конференцію Web Summit 2022, яка щорічно проходить у Португалії. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Зазначається, що Зеленська у вступній промові розповіла, як Росія використовує технології для війни.

"З російського боку залучено IT-фахівців для наведення терористичних ударів по українських містах. Раніше вони працювали в приватних IT-компаніях. Це те, про що я говорю: через вашу область зараз теж проходить лінія фронту. Арена боротьби між злом і добром. Між агресором та тим, хто просто захищає свій будинок", — зазначила вона.

Також дружина Володимира Зеленського наголосила, що Україна хоче залучити усі можливі технології для порятунку людей. Тому, за її словами, держава посилює кібербезпеку, забезпечує стійкість усіх цифрових систем як державного, так і приватного сектору.

Зеленська також розповіла про основні напрямки діяльності свого благодійного фонду, що до відновлення України можуть долучитися фахівці різних секторів.

"Я вірю у технології, які рятують, а не руйнують. Вірю, що майбутнє саме за такими технологіями. Інакше у всього світу просто немає майбутнього. Саме ви — та потужна інтелектуальна сила, яка рухає світ. У ваших руках потенціал та технології, які здатні допомагати, а не руйнувати. І саме з Україною і саме зараз ви можете рухати світ у правильному напрямку", — сказала перша леді.

Для саміту Олена обрала досить стильний образ. На ній був костюм кольору хакі, який складався з прямих штанів та сорочки з великими накладними кишенями. Доповнили аутфіт першої леді туфлі оливкового відтінку на шпильках. На талії був тонкий ремінець бежевий.

Перша леді зробила акуратне укладання з бічним проділом, макіяж смокі айс, а вуха прикрасила лаконічними сережками.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська завітала до Німеччини з робочим візитом.