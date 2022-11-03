3 ноября 2022 года: Илларионов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше ограничить общение с малознакомыми людьми и не собираться в дальнюю дорогу.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает четырех святых с именем Илларион — Преподобного Иллариона Великого, святителя Иллариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника Печерского и преподобного Иллариона Псковоозерского, Гдовского. В народе этот день называли "Илларионов день".

В Украине 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.

Что нельзя делать 3 ноября?

► собираться в путь

► спорить с незнакомцами

Народные поверья и приметы:

► первая пороша — не путь. А припорошенный путь — под стать тихой душе: потемки

► если снег на Иллариона не тает, то следующей весной будет много подснежников

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков

А также в этот день:

1928 — Турция переходит с арабского на латинский алфавит

1954 — в Японии на экран впервые выпускается "Годзилла"

1995 — королева Великобритании Елизавета II дает королевскую санкцию в Веллингтоне, Новая Зеландия, на пакет законов, обеспечивающих возврат земель и выплату компенсаций племени маори тайнуи и приносит извинения за британскую агрессию 1860-х годов

2014 — открытие Всемирного торгового центра 1