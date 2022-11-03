3 листопада 2022 року: Іларіонів день — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще обмежити спілкування з малознайомими людьми та не збиратися у далеку дорогу.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує чотирьох святих з ім'ям Іларіон — Преподобного Іларіона Великого, святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Печерського та преподобного Іларіона Псковоозерського, Гдовського. У народі цей день називали "Іларіонів день".

В Україні 3 листопада — День ракетних військ та артилерії і День інженерних військ.

Чого не можна робити 3 листопада?

► збиратися в дорогу;

► сперечатися з незнайомцями.

Народні повір'я та прикмети:

► перша пороша — не дорога. А припорошена дорога — до тихої душі: потемки

► якщо сніг на Іларіона не тане, то наступної весни буде багато пролісків

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем'ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків

А також у цей день:

1928 — Туреччина переходить з арабської на латинську абетку

1954 — в Японії на екран вперше випускається "Ґодзілла"

1995 — королева Великої Британії Єлизавета II дає королівську санкцію у Веллінгтоні, Нова Зеландія, на пакет законів, що забезпечують повернення земель і виплату компенсацій племені маорі таємниці та вибачається за британську агресію 1860-х років

2014 — відкриття Світового торгового центру 1