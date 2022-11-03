3 листопада 2022 року: Іларіонів день — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще обмежити спілкування з малознайомими людьми та не збиратися у далеку дорогу.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує чотирьох святих з ім'ям Іларіон — Преподобного Іларіона Великого, святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Печерського та преподобного Іларіона Псковоозерського, Гдовського. У народі цей день називали "Іларіонів день".
В Україні 3 листопада — День ракетних військ та артилерії і День інженерних військ.
Чого не можна робити 3 листопада?
► збиратися в дорогу;
► сперечатися з незнайомцями.
Народні повір'я та прикмети:
► перша пороша — не дорога. А припорошена дорога — до тихої душі: потемки
► якщо сніг на Іларіона не тане, то наступної весни буде багато пролісків
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем'ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків
А також у цей день:
1928 — Туреччина переходить з арабської на латинську абетку
1954 — в Японії на екран вперше випускається "Ґодзілла"
1995 — королева Великої Британії Єлизавета II дає королівську санкцію у Веллінгтоні, Нова Зеландія, на пакет законів, що забезпечують повернення земель і виплату компенсацій племені маорі таємниці та вибачається за британську агресію 1860-х років
2014 — відкриття Світового торгового центру 1