Яркая Люпита Нионго в плиссированном платье прогулялась улицами Нью-Йорка

Папарацци сфотографировали актрису на улицах Нью-Йорка.

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39-летняя кенийско-мексиканская актриса Люпита Нионго, известная по фильмам "12 лет рабства", "Черная Пантера" и "Звездные войны: Скайуокер. Восток", выбрала для своего выхода весьма эффектный образ. Об этом пишет Footwear News.

На знаменитости было красно-белое плиссированное платье миди с воротником. На плечи Люпита накинула элегантное белое пальто. Наряд она скомбинировала с прозрачными пластиковыми туфлями.

[ + – ] Люпита Нионго на улицах Нью-Йорка

Волосы актриса собрала в высокий хвост, сделала макияж с акцентом на красной помаде, надела на глаза черные очки и украсила уши маленькими серьгами-кольцами. В руке она несла белую сумку на золотой цепочке.

Известно, что звезда направлялась на съемки программы "Доброе утро, Америка".

Позже в этот же день оскароносную актрису видели покидающей студию "Live with Kelly and Ryan" в другом образе. На этот раз она была одета в фиолетовое платье до щиколотки с длинными рукавами и прозрачными блестящими вставками. Она дополнила платье черными босоножками с ремешком на пятке на платформе от Betsey Johnson.

Напомним, актриса Люпита Нионго снялась в рекламе ювелирного бренда De Beers "С чего все начинается" и стала первым международным амбассадором компании.