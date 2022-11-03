Яскрава Люпіта Ніонго у плісованій сукні прогулялася вулицями Нью-Йорка

Папараці сфотографували акторку на вулицях Нью-Йорка.

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39-річна кенійсько-мексиканська акторка Люпіта Ніонго, відома за фільмами "12 років рабства", "Чорна Пантера" та "Зоряні війни: Скайвокер. Схід", обрала для свого виходу дуже ефектний образ. Про це пише Footwear News.

На знаменитості була червоно-біла плісирована сукня міді з коміром. На плечі Люпіта накинула елегантне біле пальто. Вбрання вона скомбінувала з прозорими пластиковими туфлями.

[ + – ] Люпіта Ніонго на вулицях Нью-Йорка

Волосся акторка зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж з акцентом на червоній помаді, одягла чорні окуляри та прикрасила вуха маленькими сережками-кільцями. У руці вона несла білу сумку на золотому ланцюжку.

Відомо, що зірка прямувала на зйомки програми "Доброго ранку, Америка".

Пізніше цього ж дня оскароносну акторку бачили "Live with Kelly and Ryan", коли вона залишала студію в іншому образі. Цього разу вона була одягнена у фіолетову сукню до щиколотки з довгими рукавами та прозорими блискучими вставками. Вона доповнила сукню чорними босоніжками з ремінцем на п'яті на платформі від Betsey Johnson.

Нагадаємо, акторка Люпіта Ніонго знялася у рекламі ювелірного бренду De Beers "З чого все починається" і стала першою міжнародною амбасадоркою компанії.