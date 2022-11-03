Слепок руки принцессы Дианы с обручальным кольцом продадут на аукционе

Ожидается, что за необычный артефакт удастся выручить более 40 тысяч фунтов

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На аукцион в Великобритании выставили странный и необычный артефакт: слепок левой руки принцессы Дианы с обручальным кольцом. Об этом пишет Daily Mail.

Слепок был сделан в 1985 году скульптором Оскаром Немоном в Сент-Джеймсском дворце в 1985 году.

[ + – ] Единственный прижизненный слепок руки принцессы Дианы Фото: Reeman Dansie [ + – ] Единственный прижизненный слепок руки принцессы Дианы Фото: Reeman Dansie

Принцесса Диана дала свое согласие и слепок единственный прижизненный. И единственный, на котором ясно можно рассмотреть обручальное кольцо принцессы. Именно обручальное, а не знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, которое сейчас носит Кейт Миддлтон.

Фото: Reeman Dansie

[ + – ] Единственный прижизненный слепок руки принцессы Дианы Фото: Reeman Dansie

Слепок был сделан Оскаром Немоном, когда он работал над бюстом принцессы, незадолго до своей смерти в 1985 году и вскоре после ее свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году.

[ + – ] Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Фото: Getty Images

Слепок руки Леди Ди будет продаваться вместе с другими королевскими памятными вещами и аналогичным слепком рук Уинстона Черчилля на аукционе Reeman Dansie в Колчестере в Эссексе во время распродажи, которая пройдет с 8 по 9 ноября.

Ожидается, что за слепок удастся выручить более 40 тысяч фунтов.

Он очень тщательно проработан и ранее принадлежал ассистентке Немона Карин Черчилль.

В аннотации в каталоге аукциона говорится: "Считается, что это уникальный слепок руки принцессы Дианы, сделанный при ее жизни с ее разрешения и при явном сотрудничестве, и поэтому он имеет большое значение и редкость".

Отмечается также, что слепок был сделан по стандартной технологии: рука погружается в ванночку с жидким силиконом, который затем затвердевает, образуя форму, по которой делается слепок из парижского гипса.

Напомним, ранее брат принцессы Дианы, граф Спенсер, выразил свое отношение к шумихе вокруг скандального сериала "Корона", ведь в двух последних сезонах максимум внимания уделяется именно отношениям Дианы и Чарльза, их разводу и конфликтам.

Возмущение графа вызвали и съемки в Барселоне и Париже. Судя по всему, смерть принцессы в шестом сезоне будет показана максимально подробно, что друзья королевской семьи уже назвали "шокирующим".