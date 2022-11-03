Зліпок руки принцеси Діани з обручкою продадуть на аукціоні

Очікується, що за незвичайний артефакт вдасться виручити понад 40 тисяч фунтів.

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На аукціон у Великій Британії виставили дивний і незвичайний артефакт: зліпок лівої руки принцеси Діани з обручкою. Про це пише Daily Mail.

Зліпок зробив 1985 року скульптор Оскар Немон у Сент-Джеймському палаці.

[ + – ] Єдиний прижиттєвий зліпок руки принцеси Діани Фото: Reeman Dansie [ + – ] Єдиний прижиттєвий зліпок руки принцеси Діани Фото: Reeman Dansie

Принцеса Діана дала свою згоду, і зліпок єдиний прижиттєвий. І єдиний, на якому ясно можна розглянути обручку принцеси. Саме обручка, а не знаменита заручна каблучка із сапфіром, яку зараз носить Кейт Міддлтон.

Фото: Reeman Dansie

[ + – ] Єдиний прижиттєвий зліпок руки принцеси Діани Фото: Reeman Dansie

Зліпок зробив Оскар Немон, коли працював над погруддям принцеси незадовго до своєї смерті в 1985 році і незабаром після її весілля з принцом Чарльзом у 1981 році.

[ + – ] Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Фото: Getty Images

Зліпок руки Леді Ді продаватимуть разом із іншими королівськими пам'ятними речами й аналогічним зліпком рук Вінстона Черчилля на аукціоні Reeman Dansie у Колчестері в Ессексі під час розпродажу, що пройде з 8 по 9 листопада.

Очікується, що за зліпок вдасться отримати більше 40 тисяч фунтів.

Він дуже ретельно опрацьований і раніше належав помічниці Немона Карін Черчілль.

В анотації у каталозі аукціону говориться: "Вважається, що це унікальний зліпок руки принцеси Діани, зроблений за її життя з її дозволу та за явної співпраці, і тому він має велике значення та рідкість".

Зазначається також, що зліпок був зроблений за стандартною технологією: рука занурюється у ванну з рідким силіконом, який потім твердне, утворюючи форму, за якою робиться зліпок із паризького гіпсу.

Нагадаємо, раніше брат принцеси Діани граф Спенсер висловив своє ставлення до галасу навколо скандального серіалу "Корона", адже у двох останніх сезонах максимум уваги приділяється саме стосункам Діани та Чарльза, їхньому розлученню та конфліктам.

Обурення графа викликали і зйомки в Барселоні та Парижі. Зважаючи на все, смерть принцеси в шостому сезоні буде показана максимально докладно, що друзі королівської сім'ї вже назвали "шоком".