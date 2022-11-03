"Мисс Аргентина" вышла замуж за "Мисс Пуэрто-Рико" (видео)

Тайная свадьба состоялась еще несколько дней назад.

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26-летняя экс-"Мисс Аргентина" Мариана Варела и 22-летняя экс- "Мисс Пуэрто-Рико" Фабиола Валентин связали себя узами брака на тайной церемонии, о чем сообщили своим подписчикам в Instagram, опубликовав фото и видео. На кадрах – романтические прогулки по пляжу, откровенные объятия, тосты с шампанским и предложение с золотыми и серебряными воздушными шарами с надписью "Выйдешь за меня?"

Девушки познакомились на конкурсе Miss Grand International 2020 в Таиланде, где они представляли Аргентину и Пуэрто-Рико соответственно. Попав в топ-10 конкурса, две королевы красоты остались близкими друзьями в социальных сетях. Чего фанаты не знали, так это того, что они все время тайно встречались.

Судя по фото, пара поженилась еще 28 октября. Девушки поделились фотографией, сделанной у здания городского суда в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, где прошла церемония.

"Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли двери в особый день", – гласит подпись на испанском языке. В кадре также модно увидеть сначала помолвочные кольца влюбленных, а потом и обручальные. Они сделаны из золота и имеют форму короны.

Аргентина узаконила однополые браки в 2010 году, а Пуэрто-Рико последовала этому примеру в 2015 году.

Ранее мы рассказывали о том, что французский модельер и основатель модного бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс женился на своем возлюбленном, владельце рекламной компании Марко Маэстри. На праздничной церемонии 27 августа 2022 молодожены обменялись клятвами. А к алтарю креативного директора вела его бабушка Лилин. Почитателям бренда она хорошо известна, ведь часто появлялась в рекламных роликах модного дома раньше.