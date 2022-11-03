"Міс Аргентина" вийшла заміж за "Міс Пуерто-Рико" (відео)

Таємне весілля відбулося ще кілька днів тому.

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26-річна колишня "Міс Аргентина" Маріана Варела та 22-річна екс-"Міс Пуерто-Рико" Фабіола Валентин одружилися на таємній церемонії, про що повідомили своїм підписникам у Instagram, опублікувавши фото й відео. На кадрах — романтичні прогулянки пляжем, відверті обійми, тости з шампанським і пропозиція із золотими та срібними повітряними кулями з написом "Вийдеш за мене?".

Дівчата познайомилися на конкурсі Miss Grand International 2020 у Таїланді, де вони представляли Аргентину та Пуерто-Рико відповідно. Потрапивши в топ-10 конкурсу, дві королеви краси залишилися близькими друзями в соціальних мережах. Чого фанати не знали, то це того, що вони весь час таємно зустрічалися.

Судячи з фото, пара одружилася ще 28 жовтня. Дівчата поділилися фотографією, зробленою біля будівлі міського суду в Сан-Хуані, Пуерто-Рико, де відбулася церемонія.

"Вирішивши зберегти наші стосунки в таємниці, ми відкрили двері в особливий день", — говорить підпис іспанською мовою. У кадрі також можна побачити спочатку заручні кільця закоханих, а потім і обручки. Вони виготовлені із золота й мають форму корони.

Аргентина узаконила одностатеві шлюби у 2010 році, а Пуерто-Рико наслідувала цей приклад у 2015 році.

Раніше ми розповідали про те, що французький модельєр і засновник модного бренду Jacquemus Симон Порт Жакмю одружився зі своїм коханим, власником рекламної компанії Марко Маестрі. На святковій церемонії 27 серпня 2022 року молодята обмінялися клятвами. А до вівтаря креативного директора вела його бабуся Лілін. Шанувальникам бренду вона добре відома, адже часто з'являлася в рекламних роликах модного дому раніше.