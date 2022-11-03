Десерт на скорую руку. Рецепт пирога со сливами за 35 минут

Пирог получается нежным, ароматным и очень вкусным.

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В период веерных отключений электроэнергии блюда, которые готовятся быстро, но не теряют во вкусе, выходят на первый план. Это касается не только первых и вторых позиций в меню, но и десертов. Известный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом пирога со сливами, приготовление которого не займет много времени и порадует не только домочадцев, но и гостей.

Пирог со сливами

Ингредиенты:

Сливочное масло – 180 гр (пачка);

Яйца – 3 шт;

Сахар – 150 гр (примерно один стакан);

Разрыхлитель – 10 гр (1 ст. л. без горки);

Мука – 150 гр (стакан);

Сливы – 10 шт;

Ванильный сахар (по желанию).

Дополнительно понадобятся 30 гр. сахара для посыпки пирога и 5 гр. сливочного масла для смазывания формы.

[ + – ] Пирог по этому рецепту получается пышным и очент вкусным

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить до состояния помадки, добавить в него яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар, все перемешать до однородной консистенции.

Муку смешать с разрыхлителем и добавить в основную массу, снова все хорошо перемешать.

Сливы хорошо помыть разрезать пополам и вынуть косточки.

Форму смазать сливочным маслом, затем дно выстелить пергаментом. Вылить половину теста и равномерно распределить его по форме. Затем выложить слой слив, потом тесто, потом – снова сливы.

Сверху пирог посыпать сахаром и отправить в духовку с конвекцией, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.

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