Десерт на скорую руку. Рецепт пирога со сливами за 35 минут
Пирог получается нежным, ароматным и очень вкусным.
В период веерных отключений электроэнергии блюда, которые готовятся быстро, но не теряют во вкусе, выходят на первый план. Это касается не только первых и вторых позиций в меню, но и десертов. Известный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом пирога со сливами, приготовление которого не займет много времени и порадует не только домочадцев, но и гостей.
Пирог со сливами
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 180 гр (пачка);
- Яйца – 3 шт;
- Сахар – 150 гр (примерно один стакан);
- Разрыхлитель – 10 гр (1 ст. л. без горки);
- Мука – 150 гр (стакан);
- Сливы – 10 шт;
- Ванильный сахар (по желанию).
Дополнительно понадобятся 30 гр. сахара для посыпки пирога и 5 гр. сливочного масла для смазывания формы.
Способ приготовления:
Размягченное сливочное масло взбить до состояния помадки, добавить в него яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар, все перемешать до однородной консистенции.
Муку смешать с разрыхлителем и добавить в основную массу, снова все хорошо перемешать.
Сливы хорошо помыть разрезать пополам и вынуть косточки.
Форму смазать сливочным маслом, затем дно выстелить пергаментом. Вылить половину теста и равномерно распределить его по форме. Затем выложить слой слив, потом тесто, потом – снова сливы.
Сверху пирог посыпать сахаром и отправить в духовку с конвекцией, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.
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