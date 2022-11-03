Десерт нашвидкуруч. Рецепт пирога зі сливами за 35 хвилин

Пиріг виходить ніжним, ароматним і дуже смачним.

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У період віялових відключень електроенергії страви, які готуються швидко, але не втрачають смаку, виходять на перший план. Це стосується не лише перших і других позицій у меню, а й десертів. Відома українська пані кулінар і кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом пирога зі сливами, приготування якого не займе багато часу та порадує не лише домочадців, а й гостей.

Пиріг зі сливами

Інгредієнти:

вершкове масло — 180 г (пачка);

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г (приблизно одна склянка);

розпушувач — 10 г (1 ст. л. без гірки);

борошно — 150 г (склянка);

сливи — 10 шт.;

ванільний цукор (за бажанням).

Додатково знадобляться 30 г цукру для посипання пирога та 5 г вершкового масла для змащування форми.

[ + – ] Пиріг за цим рецептом виходить пишним і дуже смачним

Спосіб приготування:

Розм'якшене вершкове масло збити до стану помадки, додати в нього яйця кімнатної температури, цукор, ванільний цукор, усе перемішати до однорідної консистенції.

Борошно змішати з розпушувачем і додати в основну масу, знову все добре перемішати.

Сливи добре помити розрізати навпіл і вийняти кісточки.

Форму змастити вершковим маслом, потім дно вистелити пергаментом. Вилити половину тіста та рівномірно розподілити його по формі. Потім викласти шар слив, потім тісто, потім знову сливи.

Зверху пиріг посипати цукром і відправити в духовку з конвекцією, розігріту до 180 градусів, на 30-35 хвилин.

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