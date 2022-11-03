Старший сын Джуда Лоу появился в рекламной кампании люксового дома моды

Рафферти Лоу представил новую мужскую коллекцию осень-зима 2022.

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26-летний сын британского актера Джуда Лоу Рафферти – точная копия своего знаменитого отца, чем решили воспользоваться модные бренды. Первенец Лоу стал лицом новой коллекции мужской одежды осень-зима-2022 люксового французского дома Zadig&Voltaire.

Коллекция вышла аккурат к 25-летию бренда и отличается изысканным дизайном и удобством. В нее среди прочего вошли куртка-авиатор из овечьей шерсти, стеганая парка, пальто для города, кожанній блейзер, а также блейзері из нейлона и шерсти, а также всевозможные толстовки и свитеры на молнии из первоклассного кашемира и мериносовой шерсти.

В ассортименте Zadig&Voltaire появились также три новые модели джинсов в стиле 1980-х, 1990-х и нулевых. Они пошиты из ткани, изготовленной из органически выращенного хлопка.

Рафф Лоу пошел по стопам отца и стал актером. В прошлом году он получил роль Оливера Твиста в современной киноинтерпретации классического романа Чарльза Диккенса. его партнерами по съемочной площадке были заявлены Майкл Кейн, Рита Ора, Лена Хиди и Софи Симнетт.

Выбор в его пользу был сделан не из-за его отца, а потому, что с юных лет Рафферти проявлял творческие наклонности. Будучи учеником престижной школы-интерната Бедейлс в Хэмпшире, альма-матер Кары Делевинь, Софи Даль и других именитых наследниц, он любил играть в пьесах и уже тогда задумывался о будущей карьере.

"Я чувствовал, что если меня будут постоянно сравнивать с отцом и давить на меня, то, возможно, музыка будет для меня лучшим выбором. В то же время я должен был проверить, смогу ли я усердно работать и делать то, что приносит счастье", – говорил Рафф.

[ + – ] Айрис Лоу – успешная модель

Рафферти – старший из шести детей Джуда Лоу. Сестра Раффа Айрис – успешная модель. Их матерью является Сэйди Фрост, первая жена актера, с которой он был в браке с 1997 по 2003 год. Всего у пары родилось трое детей.

[ + – ] Рафферти Лоу с матерью Сэнди Фрост

У актера также есть дочери София от модели Саманты Берк и Ада от певицы Кэтрин Хардинг.

Вторая жена Джуда, Филиппа Коэн, родила ему ребенка 15 сентября 2020 года. Имя и пол они не раскрыли до сих пор.

Напомним, Джуд Лоу вместе с сыном Раффом стали лицом бренда Brioni.