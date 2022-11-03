Старший син Джуда Лоу з'явився у рекламній кампанії люксового дому моди

Рафферті Лоу представив нову чоловічу колекцію осінь-зима 2022 року.

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26-річний син британського актора Джуда Лоу Рафферті — точна копія свого знаменитого тата, чим вирішили скористатися модні бренди. Первенець Лоу став обличчям нової колекції чоловічого одягу осінь-зима-2022 люксового французького будинку Zadig&Voltaire.

Колекція вийшла якраз до 25-річчя бренду і відрізняється вишуканим дизайном та зручністю. До неї серед іншого увійшли куртка-авіатор з овечої вовни, стьобана парка, пальто для міста, шкіряний блейзер, блейзери з нейлону та вовни, а також всілякі толстовки та светри на блискавці з першокласного кашеміру та мериносової шерсті.

В асортименті Zadig&Voltaire з'явилися також три нові моделі джинсів у стилі 1980-х, 1990-х та нульових. Вони пошиті з тканини, виготовленої з органічно вирощеної бавовни.

Рафф Лоу пішов стопами батька і став актором. Торік він отримав роль Олівера Твіста у сучасній кіноінтерпретації класичного роману Чарльза Дікенса. Його партнерами зі знімального майданчика були заявлені Майкл Кейн, Ріта Ора, Ліна Гіді та Софі Сімнетт.

Вибір на його користь зроблений не через його батька, а тому, що з юних років Рафферті виявляв творчі нахили. Будучи учнем престижної школи-інтернату Бедейлс у Гемпширі, альма-матер Кари Делевінь, Софі Даль та інших іменитих спадкоємиць, він любив грати у п'єсах і вже тоді замислювався про майбутню кар'єру.

"Я відчував, що якщо мене постійно порівнюватимуть з батьком і тиснуть на мене, то, можливо, музика буде для мене найкращим вибором. Водночас я повинен був перевірити, чи зможу я старанно працювати і робити те, що приносить щастя", — казав Рафф.

[ + – ] Айріс Лоу – успішна модель

Рафферті — старший із шести дітей Джуда Лоу. Сестра Раффа Айріс — успішна модель. Їхньою матір'ю є Сейді Фрост, перша дружина актора, з якою він був одружений з 1997 по 2003 рік. Загалом у пари народилося троє дітей.

[ + – ] Рафферті Лоу з матір'ю Сенді Фрост

У актора також є дочки Софія від моделі Саманти Берк та Ада від співачки Кетрін Гардінг.

Друга дружина Джуда, Філліпа Коен, народила йому дитину 15 вересня 2020 року. Ім'я та стать вони не розкрили досі.

Нагадаємо, Джуд Лоу разом із сином Раффом стали обличчям бренду Brioni.