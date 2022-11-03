48-летняя Кейт Мосс пришла на WSJ Innovator Awards в прозрачном платье

Платье подчеркивало подтянутую и стройную фигуру супермодели.

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Британская супермодель Кейт Мосс в свои 48 лет остается в прекрасной форме, что с удовольствием демонстрирует при подходящей возможности. Так, на церемонии вручения наград WSJ Innovator Awards 2022 в Нью-Йорке она появилась в прозрачном платье оливкового цвета в пол с черным нижним бельем и без бюстгальтера.

На вечеринке, которая прошла в Музее современного искусства, Кейт демонстрировала наряд с открытой спиной и капюшоном. Образ дополняли пара крупных серег-подвесок, массивная подвеска на длинной цепочке, массивные черно-коричневые браслеты на каждом запястье и остроконечная серебряная манжета на левой руке. Завершили ансамбль золотистый клатч и черные ботильоны на высоком каблуке и массивной платформе.

Фото: Getty

Волосы Кейт были собраны, а макияж подчеркивал сияющий бронзовый цвет лица.

Кейт позировала на красной дорожке вместе с креативным директором Versus Versace Энтони Ваккарелло, который является дизайнером ее наряда.

Мосс показала, что платья с капюшоном снова в моде, однако не единственная, кто появлялся в таком ансамбле в последнее время. Белла Хадид также недавно надевала его несколько раз.

[ + – ] Белла Хадид

Напомним, дочь Кейт Мосс, Лила, которая успешно строит модельную карьеру, снялась для британского Vogue.