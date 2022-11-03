48-річна Кейт Мосс прийшла на WSJ Innovator Awards у прозорій сукні

Сукня підкреслювала підтягнуту та струнку фігуру супермоделі.

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Британська супермодель Кейт Мосс у свої 48 років залишається у чудовій формі, що із задоволенням демонструє за потрібної нагоди. Так, на церемонії вручення нагород WSJ Innovator Awards 2022 у Нью-Йорку вона з'явилася у прозорій сукні оливкового кольору в підлогу з чорною білизною і без бюстгальтера.

На вечірці, яка пройшла в Музеї сучасного мистецтва, Кейт демонструвала вбрання з відкритою спиною та капюшоном. Образ доповнювали пара великих сережок-підвісок, масивна підвіска на довгому ланцюжку, масивні чорно-коричневі браслети на кожному зап'ясті та гостра срібна манжета на лівій руці. Завершили ансамбль золотистий клатч та чорні ботильйони на високих підборах та масивній платформі.

Фото: татуировки

Волосся Кейт було зібрано, а макіяж підкреслював сяючий бронзовий колір обличчя.

Кейт позувала на червоній доріжці разом із креативним директором Versus Versace Ентоні Ваккарелло, який є дизайнером її вбрання.

Мосс показала, що сукні з капюшоном знову у моді, проте не єдина, хто з'являвся у такому ансамблі останнім часом. Белла Хадід також недавно одягала його кілька разів.

[ + – ] Белла Хадід

Нагадаємо, дочка Кейт Мосс, Ліла, яка успішно будує модельну кар'єру, знялася для британського Vogue.